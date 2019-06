Czy można odstąpić od umowy sprzedaży gry komputerowej zawartej online?

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Ustawowym wyjątkiem od tej zasady, określonym w art. 38 ustawy, są sytuacje w których:

przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; lub

umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku zakupu przez konsumenta gry komputerowej na nośniku fizycznym tj. na płycie, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje mu do momentu zerwania oryginalnej folii zabezpieczającej umożliwiającej otworzenie opakowania. Ma to na celu uniknięcia sytuacji, w której konsument po zakupie gry kopiuje zawartość nośnika, na której została zapisana a następnie odstępuje od umowy, zwracając do sklepu przedmiot omawianego świadczenia.

Warto pamiętać, że po otwarciu opakowania (lub zerwaniu folii) konsumentowi nadal przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tyle tylko, że zmieni się podstawa prawna. Będzie nią wówczas art. 560 § 1 kodeksu cywilnego – zakupioną rzecz będziemy mogli zwrócić, ale tylko wtedy, gdy będzie miała wady np. płyta będzie porysowana, co uniemożliwi odczyt zapisanej na niej treści.

Z racji swojej specyfiki, zwroty treści zakupionych w formie cyfrowej rządzą się innymi prawami niż w przypadku gier zapisanych na nośnikach fizycznych.

Co do zasady konsument ma prawo odstąpienia od umowy, chyba że wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy w okresie na odstąpienie od umowy i akceptuje, że w związku z tym traci swoje prawo do odstąpienia od niej. Za dobrą praktykę przedsiębiorcy należy uznać uzyskiwanie zgody konsumenta, każdorazowo przy zakupie gry w formie cyfrowej, na pozbawienie go prawa do odstąpienia od umowy. Takie podejście ustawodawcy wynika z tego, że konsument pobierając pliki na swoją platformę jest w stanie nimi zarządzać (w tym kopiować), co doprowadziłoby do wielu nadużyć ze strony kupujących.

Jak wygląda to jednak w praktyce? Należy zwrócić uwagę na fakt, że w większości przypadków konsumenci nabywają gry w wersji cyfrowej od pośredników (m.in. Steam, Playstation Network czy Xbox Live), którzy w różny sposób kształtują swoje prawa i obowiązki w swoich regulaminach świadczenia usług drogą elektroniczną. Najbardziej prokonsumenckie podejście stosuje platforma Steam, która pozwala na odstąpienie od umowy w ciągu 2 tygodni od daty jej zawarcia i dla produktów uruchomionych przez mniej niż 2 godziny. Sony, czyli właściciel Playstation Network, pozwala konsumentowi na odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu, o ile konsument nie rozpoczął pobierania lub transmitowania zakupionych treści.

Artykułem tym rozpoczynamy cykl, w którym będziemy przyglądać się zagadnieniom prawnym związanym z branżą gier komputerowych. Poruszymy m.in. temat kontrowersyjnych lootboxów w świetle polskiej ustawy o grach hazardowych czy wpływu regulacji unijnych na branżę gamingową.

Autor: Krzysztof Karłowicz, prawnik w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland

Źródło: wramachregulacji.pl