Czy łatwo nam się wyplątać z sieci?

Coraz mniej użytkowników sieci łączy się z Internetem wyłącznie za pomocą komputerów stacjonarnych i laptopów. W poprzednim miesiącu tylko 17% internautów korzystało z takich sprzętów. Czyżby nadchodził zmierzch nieco większych urządzeń?

Bartosz Gadzimski, CEO częstochowskiej firmy hostingowej Zenbox, zauważa, że stajemy się coraz bardziej mobilnym społeczeństwem więc nie dziwi, że smartfon lub tablet w ręku to teraz priorytet. Poszukujemy szybkiego dostępu do informacji, portali społecznościowych oraz bankowości elektronicznej. Kto będzie czekać aż dojedzie do domu czy biura żeby odpalić Internet? Użytkownicy, którzy wykorzystują w tym celu wyłącznie urządzenia mobilne, stanowili w maju najliczniejszą grupę – 44% ogółu.

Wiosenna, a nawet czasami letnia aura zrobiła swoje. Internauci zaczęli coraz chętniej przeglądać strony związane z dietami, odchudzaniem i fitnessem. Wygląda na to, że masowo zaczęliśmy pracować nad formą przed wakacjami. W ostatnim tygodniu maja średnia czasu spędzanego na tego rodzaju witrynach wyniosła 4,7 minuty na użytkownika, czyli ponad 2,5 raza dłużej, niż wynosi średnia dla tygodni poprzedzających omawiany okres.

Gadzimski twierdzi, że pora roku i Internet to dwie składowe, które często ze sobą się łączą. Na wiosnę szukamy aktywności fizycznych, latem ofert wyjazdów, jesienią internauci przeglądają masowo strony związane z modą. Dodatkowo dochodzi do tego zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami. Kibice skupiają się na poszczególnych wydarzeniach sportowych, a wielu z nas także na tych politycznych.

Jego opinię potwierdzają dane PBI. Końcówka miesiąca to przecież wybory do Europarlamentu. Dzień po głosowaniu zainteresowanie witrynami z tej kategorii wzrosło we wszystkich grupach wiekowych. W przypadku internautów 60+ zasięg witryn z publicystyką wyniósł 48,3%, podczas gdy w najmłodszej grupie uprawnionych do głosowania (18-29 lat) jedynie 23,8%.

Najbardziej cyber-aktywnym dniem poprzedniego miesiąca był 15 maja. Prawie 25 mln Polaków połączyło się wtedy z cyfrowym światem.

Źródło: Zenbox