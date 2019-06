Czy księgowi polubili się z e-rachunkowością?

Robot nie myśli, ale będzie 2-3 razy szybszy od najbardziej zmotywowanego księgowego – twierdził dr hab. Stanisław Hońko, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas prezentacji referatu „Roboty w rachunkowości – czy księgowi powinni się ich obawiać” ocenił, że automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii Robotic Process Automation (RPA) zmniejsza ryzyko błędów i czas typowych operacji gospodarczych. Jedną z zalet robotów ze sztuczną inteligencją jest według niego ułatwianie podejmowania decyzji oraz odporność na uprzedzenia i błędy poznawcze. Natomiast wśród zagrożeń ze strony takich narzędzi wymienił uzależnienie księgowych od firmy zewnętrznej, która będzie zajmowała się robotyzacją. Mówił też o konieczności resetowania zautomatyzowanego systemu rachunkowego oraz zagrożeniu przedostawania się do niego wirusów i innego, niepożądanego oprogramowania.

Podsumowując raport Oxford University o możliwości zastąpienia księgowych przez roboty za 20 lat, dr hab. Hońko zwrócił uwagę, że spodziewa się tego aż 80% uczestników badania. Wskazał jednak na wątpliwości co do metodologii badań, w tym na niedocenianie kreatywności i zdolności analitycznych współczesnych księgowych. Przekonywał jednak, że księgowi „nie mają się czego obawiać”. „Ich kompetencje, a głównie dobrze rozumiana kreatywność, powodują, że nie zostaną zautomatyzowani. Czynności powtarzalne może faktycznie roboty będą wykonywały, ale zostanie w rachunkowości to, co najpiękniejsze, czyli umiejętność czucia biznesu, i rzeczywistości “po księgowemu”. Ekspert zaznaczył także, że robotyzacja jest szansą dla księgowych, gdyż dzięki niej mogą przyciągnąć młodzież do tego zawodu.

Z kolei Prezes Zarządu polskiego oddziału spółki informatycznej Sage - Piotr Ciski - zwrócił uwagę na to, że cyfryzacja może wyeliminować nieuczciwych przedsiębiorców. Zauważył, że

raportowanie z punktu widzenia działalności gospodarczej staje się powszechne i dokładne, a wkrótce będzie się odbywało w czasie rzeczywistym. Ciski podkreślił, że do niedawna mieliśmy ogromne problemy z wykrywaniem działania na granicy prawa, a teraz zostanie ono bardzo wcześnie rozpoznane i wyeliminowane.

Wiceprezes SKwP Jerzy Koniecki podkreślił zaś, że cyfryzacja w rachunkowości jest wyzwaniem nie tylko dla księgowych, ale i dla przedsiębiorców, a księgowy, który myśli kreatywnie i szuka nowych rozwiązań to pierwszy doradca przedsiębiorcy. Żadna maszyna, żadna sztuczna inteligencja tego nie zastąpi, bo takich możliwości nie ma.

Podczas konferencji omawiano także „rewolucyjne” zdaniem ekspertów zmiany w rachunkowości. Biegły rewident Marta Kostrzewa mówiła o formacie XML jako nowym obliczu sprawozdań finansowych, a Aneta Lech o cyfryzacji, jako nowym wyzwaniu w podatkach. Spotkanie zakończył moderowany przez Agnieszkę Gajewską panel dyskusyjny pt. „Nowoczesne technologie w księgowości, czy przepisy prawa podatkowego. Co jest wyzwaniem dla księgowego?”.

W konferencji uczestniczyło ponad trzystu przedstawicieli zawodu księgowego z Mazowsza.

Źródło: Centrum Prasowe PAP