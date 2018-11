Kredyty bez BIK w bankach nie istnieją

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy kredyty bez BIK istnieją, trzeba podkreślić, że kredytów udzielać mogą jedynie banki na podstawie prawa bankowego. Owe prawo dotyczy tylko instytucji bankowych i reguluje wszystkie kwestie związane z przyznawaniem czy weryfikacją klienta przed udzieleniem mu kredytu. Banki nie mogą udzielać kredytów bez weryfikacji klienta więc stwierdzenie, że kredyty bez BIK istnieją — jest całkowicie nieprawdziwe. Obowiązek sprawdzania potencjalnego klienta dotyczy każdego banku i każdego produktu kredytowego. Jeśli więc zatem staramy się o kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt na auto lub o kartę kredytową zostaniemy z pewnością zweryfikowani przez bank w BIK.

Dlaczego zatem funkcjonuje hasło "Kredyt bez BIK" ?

Jest to pewnego rodzaju slogan reklamowy lub skrót myślowy mający na uwadze, że instytucja nie sprawdza klienta, udzielając mu pożyczki. Tak sytuacja dotyczyć może jedynie prywatnych firm pożyczkowych, które działają na podstawie prawa cywilnego i nie mają obowiązku restrykcyjnie brać pod uwagę historii kredytowej klienta ani danych, które są zamieszczone właśnie w Biurze Informacji Kredytowej.

Porada: Banki muszą mieć zgodę osoby starającej się o kredyt na weryfikację w BIK. Musi być ona zawarta w jasny sposób, a sam bank nie ma prawa samodzielnie sprawdzać swoich klientów w Biurze Informacji Kredytowej.

Kredyt — prawo bankowe i weryfikacja w BIK

Prawo bankowe, któremu podlegają banki — jako jedyne udzielające kredytów (a nie pożyczek) w jasny sposób określa, że banki muszą dokonać oceny zdolności kredytowej poprzez weryfikację klienta przed udzieleniem mu pieniędzy. Odbywać ma się to m.in. poprzez sprawdzenie potencjalnego klienta w Bazie danych.

Kredyty mogą być udzielane tylko i wyłącznie przez instytucje bankowe. Są one nadzorowane i muszą spełniać szereg wymogów, aby mogły legalnie działać w Polsce. Banki podlegają też i działają zgodnie z prawem bankowym, a nie prawem cywilnym. Owe prawo bankowe wymaga od banków, aby weryfikować swoich klientów przed udzieleniem kredytu. Obywa się to na podstawie Art. 9. 1. Ustawy o kredycie konsumenckim.

Ziarno prawdy: Pewne nieścisłości co do weryfikacji w BIK daje Art. 9. 2. "Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych, lub zbiorze danych kredytodawcy." O ile "bazy danych" są jasno zdefiniowane, o tyle sam BIK nie występuje tam podmiotowo. Oznacza to, że bank może skorzystać z innej bazy do weryfikacji klienta. W praktyce nie zmienia to jednak faktu, że kredyty udzielane są tylko i wyłącznie po weryfikacji i wszystkie banki standardowo korzystają z BIK-u.

Pożyczki i chwilówki bez BIK — prywatne firmy pożyczkowe

Nieco inaczej sprawa ma się z pożyczkami udzielanymi przez prywatne firmy pożyczkowe. Udzielają one pożyczek na podstawie umów cywilnoprawnych. Prawo to nie nakłada obowiązku weryfikacji klienta w taki sposób, jak czyni to prawo bankowe. Prywatne firmy pożyczkowe bardzo często korzystają z baz, lecz mogą być to np. KRD lub BIG. Nawet jeśli figurujemy tam jako dłużnicy i istnieje obawa, że nie zdołamy uregulować swojego długu, firmy takie mogą w dalszym ciągu udzielić nam pożyczki. Jeśli więc widzimy hasło "kredyty bez BIK" lub "pożyczki bez BIK" możliwe jest, że dostaniemy ofertę pomimo figurowania w takiej bazie.

Reasumując wszystkie informacje "Kredyty bez BIK" nie istnieją, gdyż nie pozwala na to prawo. Jeśli ktoś oferuje takowe lub używa tego sformułowania, z pewnością nie jest bankiem. Instytucje bankowe mają prawny obowiązek weryfikacji klienta pod tym kątem i aby otrzymać kredyt lub inny produkt kredytowy należy wyrazić zgodę na sprawdzenie w takich bazach. Prywatni pożyczkodawcy działający na podstawie prawa cywilnego mogą oferować pożyczki swoim klientom bez weryfikowania w BIK lub nawet po weryfikacji i pobraniu negatywnych danych udzielić pożyczki osobie zadłużonej. Wyższe standardy prawa bankowego — m.in. weryfikacja w BIK mają jednak swoje plusy. Banki cieszą się większym zaufaniem, przejrzystością i działają na specjalnie skonstruowanym do tego celu prawie. Jeśli chcemy wziąć większą sumę pieniędzy na dłuższy okres, warto rozważyć wybór banku, gdyż zapewnia on większe bezpieczeństwo transakcji.