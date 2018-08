Czy komputer w monitorze może zastąpić PC?

Zanim odpowiemy na pytanie, czy All-in-One jest w stanie zastąpić tradycyjny PC, musimy się zastanowić, do jakich zadań będziemy go wykorzystywać. Jeżeli do codziennego użytkowania, czy podstawowej pracy biurowej, komputer All-in-One powinien sprawdzić się dobrze.

Wygląd i estetyka

Niektórzy decydują się na zakup AiO, ponieważ przemawia do nich estetyka i brak plątaniny kabli. Wszystko zamknięte jest w kompaktowej obudowie i zajmuje mało miejsca, wyglądając przy tym stylowo.

Wygoda

AiO łączy zalety PC i laptopa. Dostajemy monitor, który nie zajmuje dużo miejsca, ułatwia przenoszenie sprzętu i daje możliwość pracy na dużym ekranie. Co więcej, często istnieje możliwość powieszenia go na ścianie. W komputerach AiO producenci wykorzystują podobnie jak w przypadku laptopa energooszczędne podzespoły — to oznacza mniejsze zużycie prądu.

Cena

Jeżeli szukamy możliwie najtańszego komputera, który będzie służył do przeglądania sieci i będzie większy niż standardowy laptop, to możemy znaleźć takie cuda już od niecałych 1500 zł. Za taką cenę nie możemy oczekiwać dobrych komponentów. Sprzęt zakupiony za tę kwotę powinien sprawdzić się jako domowy komputer, zajmie mało miejsca i poradzi sobie z grami dla dzieci.

Podsumowanie

Odpowiadając na tytułowe pytanie — to, czy AiO może zastąpić PC lub laptopa, zależy od naszych potrzeb. Jeżeli chcemy zaoszczędzić miejsce, mamy mniejszy budżet, potrzebujemy dużego ekranu, bądź po prostu lubimy pracować na większej powierzchni, AiO będzie ciekawszą alternatywą niż laptop.



Źródło: CK MEDIATOR