Czy JPK_VAT zdyscyplinował przedsiębiorców?

Do tej pory, kiedy Urząd Skarbowy chciał poddać kontroli jakąś firmę, wysyłał do niej inspektorów, którzy badali wszystkie dostępne na miejscu dokumenty. Teraz nawet osoby rozliczające się z VAT kwartalnie, mają obowiązek comiesięcznego przedstawienia elektronicznej dokumentacji. Dzięki temu urzędnicy skarbowi mają narzędzie, aby szybko ustalić, czy jakieś firmy są np. słupami, które znikną po dokonaniu szeregu transakcji, lub czy wystawiają „lewe” faktury. Po pierwszych miesiącach wysyłki JPK księgowi zauważyli, że nowy obowiązek zmobilizował przedsiębiorców, co przekłada się na poprawność i terminowość rozliczeń.

Fiskus i firmy sprawdzają transakcje

Jak wynika z danych Najwyższej Izby Kontroli od początku 2013 r. do połowy 2015 r. zaległości VAT wynikające z pustych faktur wzrosły niemal trzykrotnie - z ok. 5 mld zł do ponad 14 mld zł. Na koniec 2016 r. wartość ta wynosiła już 19,4 mld zł, czyli równowartość około 15% faktycznych dochodów budżetu państwa z tego podatku. Dziś, dzięki JPK skarbówka jest w stanie wyłapać puste faktury, zawierające dane podmiotu, który w ogóle nie istnieje.

Barbara Konofalska - Tomczyk, Menager Zespołu Księgowego Tax Care, twierdzi, że Urzędy Skarbowe zaczęły uważniej oceniać otrzymywane dokumenty, zwłaszcza te wystawione za niedookreślone usługi o charakterze niematerialnym, takie jak doradztwo czy działania marketingowe. Wyraźnie zmniejszyła się liczba wątpliwych faktur przesyłanych przez przedsiębiorców do zaksięgowania, a także obciążeń VAT w sytuacjach, w których okazywało się, że kontrahent nie miał prawa do jego odliczenia. Zgodnie z danymi resortu finansów prawie 22 tys. małych i średnich przedsiębiorców złożyło korekty deklaracji VAT na żądanie fiskusa po przeanalizowaniu przesłanych przez nich plików kontrolnych.

Więcej o pozytywach wprowadzenia JPK_VAT

Zdaniem księgowych po wprowadzeniu obowiązku wysyłki JPK_VAT poprawiła się też komunikacja przedsiębiorców z urzędami, chociażby w przypadkach zwrotów podatku. Duże udogodnienie zarówno dla księgowych jak i samych przedsiębiorców stanowi też odbywająca się na bieżąco weryfikacja statusu kontrahenta w rejestrze VAT. Kolejnym atutem pliku kontrolnego jest możliwość jego wysyłki przez księgową bez konieczności uzyskania pełnomocnictwa w Urzędzie Skarbowym, co ograniczyło niezadowolenie klientów szczególnie w pierwszym miesiącu rozliczeniowym.

Źródło: Tax Care