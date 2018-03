Czy jesteśmy gotowi zrezygnować z gotówki?

Z badania #finanseprzyszlosci przeprowadzonego przez IBRiS wynika, że 38% respondentów sądzi, iż w Polsce nigdy nie zniknie gotówka (sądzi tak więcej mężczyzn niż kobiet). 17% twierdzi zaś, że z gotówką pożegna się w ciągu najbliższych 20 lat. Zdaniem badanych w 2028 roku płacenie telefonem będzie popularniejsze niż płacenie gotówką. Dziesięcioletni okres na wyeliminowanie gotówki uznało za realny 9% pytanych , przy czym 17% respondentów uważa, że gotówka zniknie do 2038 roku. Najczęściej zdania, że gotówka pozostanie z nami na zawsze, są najstarsi badani z przedziału wiekowego 50 - 60 lat.

Czym najchętniej będziemy płacić za 10 lat?

Klienci banków już dziś mają do wyboru różnorodne sposoby płatności. Oprócz gotówki i tradycyjnych kart płatniczych mogą za pośrednictwem aplikacji mobilnej skorzystać z BLIK-a i wirtualnych odpowiedników plastikowych kart płatniczych w technologii HCE (ang. Host Card Emulation). Oznacza to, że mogą płacić telefonem wszędzie tam, gdzie są akceptowane płatności zbliżeniowe. Najchętniej wybieranym sposobem płatności teraz i w perspektywie 10 lat pozostaje plastikowa karta płatnicza – chce nią płacić ponad 50% Polaków. Gotówką chce płacić blisko co piąta badana osoba. Na pytanie „Czym najchętniej płaciłby pan/pani w sklepie za 10 lat” 15,6%. odpowiada, że telefonem, a 15,2%, że BLIK-iem.

Wyniki badania pokazują, że psychologiczna bariera przed płaceniem wirtualnymi metodami jest w Polakach wciąż silna. Szybko jednak rośnie liczba zwolenników płatności telefonem – BLIK-iem i wirtualnymi kartami w bankowych aplikacjach mobilnych. Sądzę, że w najbliższym czasie płatności mobilne będą się rozwijać jeszcze szybciej. Sprzyjać temu będzie innowacyjność polskiego sektora bankowego, inicjatywy podejmowane przez rząd, rozwój cyfrowej administracji i digitalizacja kolejnych dziedzin życia. Nawet jeśli gotówka nie zniknie z obiegu, duża część osób wyjmie ją z portfela i przełoży do telefonu, jak twierdzi Tomasz Pol, dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej w Banku Millennium.

Metryka badania: badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Banku Millennium w dniach 27 listopada – 1 grudnia 2017 r. na reprezentatywnej 1000-osobowej ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 18 do 60 lat deklarujących posiadanie konta bankowego. Technika badawcza: CATI.

Źródło: Bank Millennium