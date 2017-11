Czy iPhony X dotrą do Polski?

Ruszyła przedsprzedaż

27 października oficjalnie rusza proces zamówień dla nowego iPhone’a X, który został niedawno ogłoszony podczas konferencji Apple. Planowo klienci mają otrzymać zamówione telefony na początku listopada. Oficjalną sprzedaż przewidziano na 3 listopada. Sygnały pojawiające się jednak w branży rzucają nowe światło na całą sprawę. Być może będziemy mieć do czynienia z sytuacją, w której nie wszyscy klienci otrzymają swoje egzemplarze w terminie. O słowa komentarza poproszono ekspertów sklepu MatrixMedia.pl, którzy na temat iPhone’a rzucili wielokrotnie nowe światło.

Problemy produkcyjne firmy Apple

Eksperci potwierdzają, że sygnały płynące ze struktur produkcyjnych firmy Apple w październiku nie napawały optymizmem. Zainteresowanie edycją specjalną iPhona X jest bardzo duże, natomiast możliwości produkcyjne okazały się bardzo ograniczone. Analityk firmy KGI Securities Ming-Chi Kuo, który publikował wcześniej trafne spekulacje na temat firmy z Silicom Valley wskazał problemy w produkcji dwóch modułów odpowiedzialnych za funkcjonowanie kamery TrueDepth.

Również wiceprezes fabryki produkującej iPhony potwierdził problemy z produkcją serii 8. W produkcji nowego flagowca wielki wskaźnik odrzuceń ze strony firmy Apple dotyczył wyświetlaczy OLED. Specyficzny design nowego iPhona X oraz jego charakterystyczne wcięcie w wyświetlaczu przełożyło się na duże problemy technologiczne, a co za tym idzie spowolnienie produkcji.

Czy iPhone X trafi do sklepów w listopadzie?

Na ten moment eksperci MatrixMedia uspokajają. Zarówno operatorzy sieciowi oraz najwięksi dystrybutorzy marki robią wszystko by zamówione modele trafiły do klientów jak najszybciej. Na ten moment eksperci uchylają rąbka tajemnicy mówiąc, że ilość dostępnych modeli na rynku jest mocno ograniczona i jeśli sytuacja w ciągu najbliższych kilku dni się nie zmieni, to na modele najnowszego iPhone’a przyjdzie konsumentom poczekać nawet do grudnia.

Dzisiaj oficjalnie przedsprzedaż wystartowała i chociaż w Polsce Apple Store’a próżno szukać, nie należy tracić nadzieje. Według zapewnień producenta 3 listopada modele mają być dostępne w sklepach stacjonarnych swoich partnerów. Na ten moment najlepszą formą złożenia zamówienia jest skorzystanie z oficjalnej strony producenta. Jednak i tutaj mogą pojawić się problemy, gdyż zainteresowanie jest tak duże, że strona często może odmawiać posłuszeństwa.