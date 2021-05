Czy internet mobilny można wykorzystać do nauki zdalnej?

Nauka zdalna przez internet mobilny – czy to ma sens?

Dopóki w Polsce nie upowszechni się sieć 5G, najszybszy i najbardziej stabilny internet do nauki z domu to łącze światłowodowe. Światłowód nie wszędzie da się jednak doprowadzić, więc jeśli nie jest jeszcze dostępny w Twojej lokalizacji, internet mobilny jest dla ciebie naprawdę dobrą opcją.

Sprawdzi się także wtedy, gdy nie potrzebujesz nieograniczonego dostępu do sieci i chcesz zaoszczędzić. Internet mobilny można też zabrać ze sobą wszędzie, więc to dobry wybór, gdy są miejsca, gdzie sygnał domowego Wi-Fi jest zbyt słaby do nauki online lub potrzebny jest dostęp do sieci także poza domem.

Nauka zdalna przez internet mobilny jest możliwa, gdy włożysz kartę SIM do urządzenia, które odbiera sygnał, takiego jak:

telefon lub tablet (możesz je wykorzystać także jako hotspot Wi-Fi);

niektóre laptopy;

router LTE lub przenośny hotspot LTE;

niewielki modem LTE, który podłączysz do każdego komputera przez USB.

Ile gigabajtów danych potrzeba do nauki zdalnej przez internet?





Internet mobilny sprawdzi się do nauki w domu, jeśli pakiet gigabajtów oferowany przez operatora jest wystarczająco duży. Wideopołączenia wymagają zwykle sporej ilości danych, jednak zależy to od używanego oprogramowania i ustawień jakości transferu. Nauczyciele najczęściej wykorzystują do nauki online program Microsoft Teams, który zużywa stosunkowo niewiele danych w porównaniu do na przykład Google Meet czy Zooma.

Godzina nauki z domu w MS Teams to około 250 MB danych przy standardowej jakości obrazu i dźwięku oraz bez przysłania wielu załączników. Przy 25 godzinach lekcyjnych tygodniowo, miesięczne zużycie wyniesie więc jedynie około 25 GB. Nawet gdy nauka online to 40 godzin w tygodniu, paczka 40 GB na miesiąc powinna wystarczyć. Rzecz jasna jeśli internet mobilny będzie wykorzystywany również w inny sposób, warto pomyśleć o większym pakiecie.

Internet mobilny do nauki zdalnej – jak wybrać najlepszą ofertę?

Gdy już wiesz, jakie jest minimum gigabajtów potrzebne do nauki online, czas znaleźć odpowiednią ofertę. Przy wyborze warto oczywiście wziąć pod uwagę, ile będzie Cię kosztować 1 GB danych, ale cena nie jest jedynym istotnym kryterium.

Przed zakupem sprawdź także, jaki jest zasięg internetu mobilnego danego operatora w Twoim miejscu zamieszkania. Możesz to zrobić dzięki mapom zasięgu na stronach telekomów, a jakość sygnału i prędkość transferu zmierzą dokładnie specjalne aplikacje (np. RFBenchmark).

Ważny jest również rodzaj oferty. Internet mobilny do nauki zdalnej na kartę prepaid lub z umową na czas nieokreślony to bezpieczniejszy wybór, bo z usługi możesz zrezygnować, gdy już jej nie potrzebujesz albo znajdziesz atrakcyjniejszą propozycję.

Internet mobilny od nju mobile – idealny do nauki w domu

Przykładem ciekawej oferty, która sprawdzi się do nauki online, jest internet mobilny od nju mobile (wszystkie szczegóły na stronie: https://www.njumobile.pl/oferta/internet-mobilny). Za 29 zł miesięcznie dostajesz pakiet 40 GB, a z czasem masz do wykorzystania jeszcze więcej. Już po pół roku masz 80 GB, po roku 100 GB, a gdy Twój staż w nju przekroczy dwa lata, wielkość paczki to aż 120 GB.

Gigabajtów do nauki w domu więc nie zabraknie, a z usługi możesz zrezygnować w każdej chwili, zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Oferta nju to także dobre rozwiązanie, jeśli zdarzą się miesiące, gdy nikt nie będzie używał sieci (np. w czasie wakacji), bo gdy nie korzystasz z internetu mobilnego – to nie płacisz.

Nju mobile ma też atrakcyjną propozycję dla klientów, którzy mają już abonament komórkowy u operatora. Za 19 zł miesięcznie dokupisz wtedy dodatkowe 20 GB internetu mobilnego, które tworzą wspólną pulę z gigabajtami na numerze głównym. Możesz z niej korzystać zarówno przez podstawową, jak i dodatkową kartę SIM, którą otrzymujesz wraz z dokupieniem oferty nju internet dodatkowy.

Tu również pakiet rośnie z czasem do 40 GB (pół roku), 50 GB (rok), a w końcu 60 GB (dwa lata). Liczy się jednak staż numeru głównego w nju, więc już w momencie zakupu możesz w ofercie nju internet dodatkowy dostać dodatkowe 60 GB.