Czy Facebook jest bezpieczny dla Twojego dziecka?

Nastolatki i dzieci są szczególnie narażone na zagrożenia czyhające na Facebooku. Korzystanie z serwisu bowiem może znacząco wpłynąć na ich rozwój, prowadząc m.in. do uzależnienia od portalu, zaburzeń kognitywnych czy wykluczenia społecznego.

Zdarzają się sytuacje, w których dzieci poniżej 13 roku życia, wbrew regulaminowi Facebooka, posiadają na nim konto. Według statystyk angielskiej organizacji zapobiegającej okrucieństwu wobec dzieci (NSPCC) aż 1/5 dzieci w wieku od ośmiu do jedenastu lat ma profil w mediach społecznościowych. Często dochodzi do sytuacji, w których to rodzice inicjują aktywność internetową dzieci, zakładając im konta. Zdarza się im uprawiać na nich tzw. parental trolling, polegający na publikowaniu ich zdjęć oraz filmów, które w konsekwencji mogą je kompromitować, a w przeszłości być powodem do szykanowania ze strony rówieśników.

Facebook może wpłynąć na przyszłość Twojego dziecka

Jak twierdzi James Steyer, psycholog z Common Sense Media, dzieci mogą zatracić się w mediach społecznościowych i utracić zdolność rozmawiania twarzą w twarz z rówieśnikami. Ekran bowiem nie mówi ani nie pokazuje emocji. Jak wskazuje Steyer, niektóre dzieci wolą wysyłać wiadomości swoim kolegom na Facebooku, zamiast rozmawiać z nimi twarzą w twarz, nawet jeśli przebywają w tym samym pokoju. Badacz twierdzi również, że niekontrolowana obecność dziecka na portalu może mieć wpływ na rozwój społeczny, emocjonalny i kognitywny młodych ludzi, w szczególności u nastolatków, którzy wykazują tendencje narcystyczne. Ponadto, badania na Uniwersytecie w Bergen mówią o tym, że uzależnienie od Facebooka jest bardziej prawdopodobne wśród młodszych użytkowników i może mieć negatywny wpływ na ich życie.

Za każdym razem, gdy dziecko lub nastolatek, publikuje cokolwiek w sieci, pozostawia po sobie ślad. Tworzy w ten sposób swój wizerunek, który niekoniecznie może być odbierany pozytywnie. Współcześnie coraz częściej pracodawcy w trakcie procesu rekrutacyjnego sprawdzają profile społecznościowe przyszłych kandydatów. To jeden z powodów, dla których warto kontrolować treści, jakie dziecko zamieszcza w sieci.

Uważaj na fałszywych przyjaciół Twojego dziecka oraz na to, co ono publikuje

Upokarzanie i mowa nienawiści w stosunku do dziecka to nie jedyne zagrożenia czyhające na najmłodszych w mediach społecznościowych. W opinii Wesleya Tagtmeyera z FBI, zamieszczonej w serwisie Screen Retriver, aż 70 procent dzieci przyjmuje prośby o dodanie do znajomych na Facebooku niezależnie od tego, czy zna taką osobę. W ten sposób naraża się na zdobycie fałszywych przyjaciół oraz potencjalny kontakt z pedofilem.

Niebezpieczny „znajomy” może wykorzystać naiwność dziecka, wydobywając od niego informacje o rodzicach, szkole, poznać jego sekrety, a nawet adres jego zamieszkania. Rolą rodzica powinno być uświadomienie dziecku, jakich informacji nie powinno zamieszczać na portalach społecznościowych. Dzięki temu będzie mogło ochronić siebie przed zagrożeniami.

Facebook może być bezpieczny

Ustawienia prywatności są bardzo istotnym elementem serwisu. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej polityki możemy uchronić dziecko przed opisanymi zagrożeniami. Warto wprowadzić w życie kilka zasad, które mogą wyeliminować negatywny wpływ serwisu na pociechę.

Edukacja. Należy uświadomić dziecku, jakie informacje może udostępniać na Facebooku oraz przedstawić mu zasady netykiety, czyli reguły poprawnego zachowywania się w sieci. Polityka prywatności. Treści zamieszczane na Facebooku mogą być widoczne publicznie, dla naszych znajomych lub bliskich. Warto pokazać dziecku funkcje możliwości zmiany ustawień oraz zweryfikować z pociechą jej profil za pomocą funkcji „Wyświetl jako”. Wówczas dziecko zobaczy, jakie informacje oraz zdjęcia wyświetlane są nieznajomym. Zasada ograniczonego zaufania. Ufaj, ale również kontroluj aktywność swojego dziecka w sieci. Za pomocą programów do kontroli rodzicielskiej możesz przyznać dostęp nastolatkowi do konkretnych stron lub aplikacji, a także ograniczyć czasowo możliwość korzystania z nich.

Autor: Kamil Sadkowski, ESET