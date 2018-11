Czy Elon Musk rozdaje bitcoiny na Twitterze?

Popularność Elona Muska została wykorzystana przez przestępców do próby wyłudzenia od naiwnych użytkowników Twittera wpłat w bitcoinach – poinformował Business Insider. Na fałszywym profilu Twitterowym, który rzekomo miałby należeć do ekscentrycznego miliardera, opublikowano wiadomość: „Nie jestem już prezesem Tesli. Z tej okazji chcę rozdać 10 tys. bitcoinów”. Dalej widnieje informacja, że jeśli chcemy zostać obdarowani bitcoinami, należy zweryfikować adres posiadanego portfela kryptowalut, wpłacając na wskazane konto kwotę od 0,1 do 1 BTC.

Dariusz Woźniak, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken, zauważa, że tego typu oszustwa zdobywają coraz większą popularność. W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, przestępcy włamują się na konta posiadających dużą liczbę followersów (osób śledzących w mediach społecznościowych informacje publikowane za pośrednictwem profilu) znanych osób lub firm. Następnie usuwają znajdujące się tam treści, zmieniają nazwę konta i wykorzystują zasięg medialny przejętego profilu do publikacji własnych, złośliwych postów.

Znane przypadki przejętych w tym celu kont to m.in. profile firm Pantheon Books i Pathe UK (i US), oraz profil polityka Franka Pallona Juniora. Coraz częstsze stają się również przypadki, jak opisany z bitcoinami rozdawanymi przez Elona Muska, gdy oszuści budują zasięg płacąc za posty sponsorowane. O skali zysków z tego procederu może wskazywać kwota, którą podobno zarobiono za pośrednictwem jednego z fałszywych kont, wynosząca 170 tys. dol.

Rzecznik prasowy Twittera poinformował, że podszywanie się pod czyjś profil stanowi poważne naruszenie regulaminu tego serwisu. Powiadomił także, że w ostatnich tygodniach udało się zredukować o 90% ilość spamu. Twitter inwestuje w rozwój technologii aktywnie przeciwdziałającej próbom oszustwa. Wprowadził również ograniczenia związane z wprowadzaniem na koncie poważnych zmian, w tym zmiany nazwy konta.

Źródło: Bitdefender