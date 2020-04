Czy dodatek 500 plus wpływa na zdolność kredytową?

Program Rodzina 500+ przyczynił się do dużego wzrostu dochodów w wielu gospodarstwach domowych. W niektórych przypadkach wpływy do budżetu wzrosły o ponad 3 tysiące złotych. To sprawiło, że część rodzin może pozwolić sobie na dobra, które do tej pory nie były dla nich dostępne. Wiele dzieci właśnie dzięki temu dodatkowi wyjechało na pierwsze wakacje, a ich rodzice byli w stanie kupić samochód lub dokonać niezbędnych remontów.

Ze względu na to, że 500+ bywa ważną częścią domowych budżetów, od kilku lat często pojawiają się pytania o to, czy i jak wpływa na zdolność kredytową. Niestety trudno o jednoznaczne odpowiedzi. Wszystko zależy od rodzaju finansowania, jego kwoty oraz pozostałych czynników składających się na zdolność klienta. Warto więc przyjrzeć się temu tematowi bliżej i sprawdzić, kiedy dodatkowe pieniądze od rządu mogą pomóc w uzyskaniu kredytu bądź pożyczki.

Rodzina 500+ a kredyt bankowy

Dla starających się bankowy kredyt konsumencki, pieniądze z 500+ mogą okazać się czynnikiem podnoszącym szanse na otrzymanie finansowania. Oczywiście jest kilka warunków. Pierwszy to krótki okres kredytowania. Jeśli wnioskujemy o kredyt spłacany przez więcej niż 5 lat, bank prawdopodobnie nie weźmie pod uwagę wpływów z 500+. Drugi to pośrednio powiązana z nim kwota finansowania. By pieniądze z programu socjalnego zwiększyły nasze szanse, ta nie może być wyższa niż 10 tysięcy złotych.

Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja z kredytami hipotecznymi. Ze względu na to, że są to zobowiązania udzielane na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat i dotyczą kwot rzędu kilkuset tysięcy złotych, bank bardziej restrykcyjnie ocenia zdolność kredytową swoich klientów. 500+ nie może być wzięte pod uwagę przy długoterminowych obliczeniach, bo analitycy nie mają żadnej pewności, że po zmianie rządu lub ewentualnym pogorszeniu sytuacji gospodarczej świadczenie będzie nadal wypłacane.

500+ a pożyczki pozabankowe

Związek programu 500+ z pożyczkami pozabankowymi jest bardzo podobny jak w przypadku kredytów konsumenckich. Tego typu produkty udzielane są na niewielkie kwoty – od kilkuset (dla szybkich pożyczek online) do (w przypadku pożyczek ratalnych) do kilkunastu tysięcy złotych – i na niedługie okresy kredytowania, wynoszące od dwóch tygodni do 10 lat. Dlatego w większości przypadków wpływy ze świadczeń socjalnych są dla pożyczkodawcy wystarczającym zabezpieczeniem. Warto jednak pamiętać, że w przypadku większych pożyczek niezbędne okażą się również stabilne dochody z innych źródeł.

Gdzie szukać finansowania na 500+?

