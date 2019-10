Czy dobroczynność się opłaca? - polski kalkulator dla filantropów

6% czy 10%? Ile mogę odliczyć? Kiedy można odpisać całość?

W Polsce ulgi podatkowe dla darczyńców istnieją od 30 lat. O darowiźnie mówimy wówczas, gdy darczyńca zwiększa majątek obdarowanego i jednocześnie obdarowany nie wykonuje na rzecz darczyńcy żadnego świadczenia zwrotnego. Wysokość darowizny wpływa na obniżenie podatku należnego do zapłaty, jeśli jest przekazana na cele organizacji realizującej cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa czy kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe. Darczyńca może skorzystać z preferencji podatkowych na etapie składania rozliczenia rocznego. Podatnik-filantrop, przed obliczeniem podatku, powinien odjąć od uzyskanego w roku podatkowym dochodu kwotę darowizny.

- Powinien jednak pamiętać, że w Polsce odliczana kwota nie może być wyższa od 6 proc., a w przypadku osób prawnych 10 proc. uzyskanego rocznego dochodu. Istnieje również możliwość odliczenia od dochodu całej kwoty darowizny przekazywanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, po spełnieniu opisanych w przepisach warunków formalnych - zaznacza Magdalena Sławińska-Rzemek doradca podatkowy z Kancelarii V4Legal wchodzącej w skład V4Group.

Jak działa kalkulator filantropa?

Kalkulator dla filantropów ma zachęcić darczyńców do planowania swoich zasobów finansowych przeznaczonych na pomaganie. Jest to dostępne dla każdego, bezpłatne narzędzie finansowe online, które wylicza wysokość kwoty darowizny, którą możemy przekazać,, aby otrzymać maksymalną ulgę podatkową. Kalkulator działa na gruncie prawa polskiego, czeskiego, słowackiego i węgierskiego.

Po podaniu szacowanego rocznego dochodu oraz wyborze rodzaju podatku, kalkulator wylicza maksymalną kwotę, którą można odliczyć w zeznaniu podatkowym. I tak na przykład, przy miesięcznym dochodzie przed opodatkowaniem w wysokości 5 tysięcy złotych, a więc 60 tysięcy rocznie, będziemy mogli jako osoba fizyczna odliczyć od podstawy opodatkowania 3600 zł, co przekłada się już na bardzo wymierne obniżenie podatku należnego do zapłaty o kilkaset złotych. Z kolei w przypadku firmy, mającej dochód 10 tysięcy złotych miesięcznie, a więc 120 tysięcy rocznie będzie to już nawet 12 tys. zł możliwych do odpisania od podstawy opodatkowania.

Tutaj można przetestować kalkulator: https://CEEimpact.org/pl/kalkulator/.

Różne ulgi podatkowe dla darczyńców w Grupie Wyszehradzkiej

W państwach Grupy Wyszehradzkiej preferencje podatkowe dla filantropów mocno się różnią. Największe korzyści w tym zakresie mogą osiągnąć darczyńcy fizyczni i prawni przekazujący w Polsce darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Najsłabiej na tle grupy przedstawia się Słowacja, która w rozliczeniach podatkowych w żaden sposób nie wspiera działalności charytatywnej.

W Czechach osoba fizyczna może odliczyć od dochodu kwotę darowizny, ale nie więcej niż 15% dochodu, jeżeli przekazana darowizna jest wyższa niż 2% dochodu albo wynosi co najmniej 1000 CZK (ok. 168 zł ). Natomiast osoba prawna może odliczyć od dochodu przekazaną darowiznę, ale nie więcej niż 10% dochodu, jeżeli przekazywana darowizna jest w wysokości co najmniej 2000 CZK (ok. 336 zł).

Na Węgrzech nie przewidziano żadnych preferencji podatkowych dla osób fizycznych. Istnieją jednak ulgi – sięgające 50% dochodu – w przypadku darowizny przekazywanej przez osoby prawne, pod warunkiem, że z obdarowanym zostały zawarte umowy darowizny.