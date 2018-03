Czy cyfryzacja dużych organizacji przechodzi fazę stagnacji?

Pod względem rozwoju cyfrowego wiele przedsiębiorstw pozostaje w tyle, a rola cyfryzacji wciąż budzi wiele wątpliwości. Takie wnioski sformułowano na podstawie nowego przełomowego badania przeprowadzonego przez Amrop, globalną firmę zajmującą się poszukiwaniem liderów. Raport zatytułowany Cyfryzacja w zarządach - czy zarządy są gotowe na rewolucję cyfrową omawia bliżej sposoby, w jakie notowane na giełdzie organizacje radzą sobie z cyfryzacją.

Sukces bez rozmachu

Już poprzednie badanie Amrop z 2015 r. wykazało, że większość organizacji notowanych na giełdzie spoza branży technologicznej nie wykazuje żadnej lub prawie żadnej inicjatywy w kierunku rozwoju kompetencji cyfrowych członków zarządu. Wspomniana wartość 5% pozostaje zasadniczo bez zmian od czasu pierwszej edycji badania - pomimo tego, że cyfryzacja wpływa na działanie organizacji na całym świecie.

Badanie, w ramach którego przeanalizowano profile ponad 3 tys. członków zarządu notowanych na giełdzie organizacji z 14 krajów, pozwoliło jednak na wskazanie pewnych obszarów, w których nastąpiła poprawa umiejętności cyfrowych przedstawicieli firm. Jako przykład można tutaj wymienić Wielką Brytanię, w której od roku 2015 przedsiębiorstwa spoza sektora technologicznego podniosły swoje kompetencje cyfrowe z 2% do 8%. Finlandia wiedzie prym, jeśli chodzi o pełny wzrost, osiągając w 2016 r. trzykrotnie wyższy wynik 12% w porównaniu do 4% w roku 2015. W Holandii odnotowano z kolei spadek w zakresie kompetencji cyfrowych z 7% w 2015 r. do 5%.

Ponadto w raporcie stwierdzono, że w zarządach nadal przeważają tradycyjne komitety. Tylko w 9 z 300 przeanalizowanych zarządów oficjalnie działają komitety ds. technologii, co stanowi zaledwie 3% organizacji.

Źródła: PAP; Amrop