Czy chętnie rozliczymy się ze znajomym bezgotówkowo?

Raport „Jak rozliczamy się ze znajomymi” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Wynika z niego, że aż 45% Polaków pożycza drobne kwoty od znajomych, którym pozwalają za siebie zapłacić m.in. podczas wspólnego wyjścia na kawę czy lunch.

Młodzi z dużych miast

Co trzeci pytany wskazuje, że z koleżeńskich pożyczek korzysta rzadko, najwyżej kilka razy w roku. Najczęściej winni są znajomym niewielkie kwoty, np. za obiad czy niewielkie zakupy spożywcze, są mieszkańcy dużych miast – przyznaje się do tego aż 66% z nich. Jak wynika z badania, kobiety nieco częściej niż mężczyźni pożyczają drobne kwoty od znajomych.

Większe różnice dostrzegalne są pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi. Najliczniejszą grupą, która oddaje drobne znajomym są trzydziestolatkowie. Aż 72% z nich przyznaje, że korzystają z przysług, za które następnie oddają pieniądze. Milenialsi najchętniej ze wszystkich grup wiekowych deklarowali, że znajomi płacą za nich bardzo często, nawet kilka razy w tygodniu.

Natychmiast lub wcale

Jak szybko oddajemy należności znajomym? Co czwarta osoba pożyczająca niewielkie kwoty, oddaje swoje długi natychmiast. Podobna część Polaków decyduje się oddać je w ciągu tygodnia. Na wsi drobne długi oddaje się szybciej niż w mieście.

Są również tacy, którzy o należnościach zapominają. Prawie 14% badanych przyznaje, że nie pamięta o oddaniu znajomym pożyczonych od nich drobnych pieniądzach. Mężczyźni regulują drobne długi koleżeńskie mniej skrupulatnie niż kobiety. Do zapominania o nich przyznaje się 17% panów i tylko 11 % pań.

Coraz częściej bezgotówkowo

Według raportu, prawie co drugi Polak drobne rozliczenia koleżeńskie reguluje za pomocą gotówki, ale co ciekawe, 19% z nas przyznaje, że w ogóle nie nosi jej w swoich portfelach. Bezgotówkowi są przede wszystkim młodzi – 33% milenialsów przyznaje, że korzysta tylko z elektronicznych form rozliczania. Jedynie 16% Polaków deklaruje, że w swoich portfelach nosi dużo gotówki – nawet po kilkaset złotych.

Młode osoby są zwolennikami nowych technologii. Co trzeci Polak w wieku 18-29 lat do oddawania pieniędzy znajomym wykorzystuje bankowość online. W sumie bezgotówkowo rozlicza się 18% Polaków, z tego co szósty wykorzystuje do tego bankowość mobilną, m.in. przelewy na telefon BLIK.

Źródło: BLIK