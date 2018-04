Czy chatboty wyprą aplikacje?

Boty na stronach ładują się niemal w tym samym momencie, w którym następuje reakcja użytkownika, czyli szybciej niż w przypadku aplikacji. Są przy tym pomostem dla bezpośredniego kontaktu marketera z konsumentem.

Szybkość reakcji, spersonalizowanie do potrzeb, zwiększenie sprzedaży czy integracja bota z Messengerem sprawiają, że marki decydują się na ich wykorzystanie, a konsumenci zaczynają korzystać z nich częściej niż z aplikacji mobilnych.

Chatboty stają się też znaczącym kanałem komunikacji B2B i B2C. Dzięki nim, to co zawarte jest w licznych aplikacjach mobilnych, zostaje „zebrane” do jednego miejsca, w którym konsument uzyskuje dostęp do potrzebnych informacji.

Autor: Andrzej Goleta, Adexon