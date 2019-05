Czy branża telekomunikacyjna jest gotowa na wdrożenie technologii 5G?

Według raportu zaprezentowanego przez firmy Vertiv oraz 451 Research, pierwsze usługi 5G będą naturalnym rozwinięciem i rozszerzeniem istniejących usług transmisji danych (takiej odpowiedzi udzieliło 96% ankietowanych) oraz umożliwią świadczenie nowych usług konsumenckich (36% odpowiedzi). Około jedna trzecia respondentów (32%) spodziewa się, że utrzymana zostanie obsługa istniejących usług dla przedsiębiorstw, a 18% twierdzi, że spodziewa się pojawienia nowych tego typu usług.

Wraz z rozwojem sieci 5G i zwiększaniem jej zasięgu stanie się ona kluczowym czynnikiem dla zastosowań technologii przetwarzania na krawędzi sieci (edge computing), które wymagają transmisji danych o wysokiej przepustowości i niskiej latencji. Znajdą one zastosowanie w takich dziedzinach jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, przesyłanie materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości ultra HD i HD, cyfrowa opieka zdrowotna oraz inteligentne domy, budynki, fabryki i miasta.

Jednak, aby zilustrować skalę wyzwania, większość respondentów (68%) nie spodziewa się osiągnięcia całkowitego pokrycia zasięgiem sieci 5G do 2028 r. lub nawet później. 28% twierdzi, że stanie się to do 2027 r., a tylko 4% - do 2025 r.

Przygotowując się do wdrożenia usług 5G, operatorzy telekomunikacyjni zwiększają liczbę wdrażanych stanowisk MEC (Multi-Access Edge Computing), dzięki którym możliwe będzie połączenie środowisk chmury obliczeniowej z urządzeniami komunikującymi się wyłącznie z wykorzystaniem technologii radiowej. 37% respondentów twierdzi, że już wdraża infrastrukturę MEC, jeszcze przed wdrożeniem sieci 5G, a kolejne 47% zamierza wdrożyć MEC wkrótce.

Wraz z rosnącą liczbą lokalizacji MEC i planami połączenia ich siecią 5G, do zapewnienia opłacalności całego projektu konieczne staje się umożliwienie zdalnego monitorowania sieci, której gęstość cały czas rośnie. W kontekście zdalnego zarządzania za najważniejszy element (55%) zostało uznane zarządzanie infrastrukturą centrum danych (Data Center Infrastructure Management, DCIM), zaś na kolejnym miejscu pojawiło się zarządzanie energią (49%). Znaczącą rolę będzie miało zdalne zarządzanie – raport sugeruje, że spowodowane przez 5G zagęszczenie sieci może wymagać od operatorów podwojenia w ciągu najbliższych 10-15 lat liczby lokalizacji zapewniających dostęp radiowy na całym świecie.

W ankiecie poproszono również respondentów, aby określili swoje plany dotyczące wyzwań związanych z energetyką - dziś i za pięć lat. Dziedzina ta będzie miała duże znaczenie, gdy sprawdzą się zapowiedzi, że 94% firm zwiększy pobór energii elektrycznej w wyniku korzystania z technologii 5G. Wśród najważniejszych ustaleń znalazły się:

Zmniejszenie konwersji napięcia przemiennego (AC) do stałego (DC) będzie nadal obszarem szczególnego zainteresowania, przy czym 79% respondentów twierdzi, że zagadnienie to ważne jest już dziś, zaś według 85% osób stanie się tak w ciągu najbliższych 5 lat.

W ciągu najbliższych pięciu lat powszechnie zaczną być stosowane nowe techniki chłodzenia. Nowatorskie metody są obecnie wykorzystywane przez 43% operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie, a liczba ta ma wzrosnąć do 73% w ciągu 5 lat.

Postępuje wymiana akumulatorów kwasowo-ołowiowych (VRLA) na litowo-jonowe. Obecnie modernizacji dokonuje już 66% firm telekomunikacyjnych, a za 5 lat liczba ta ma wzrosnąć do 81%.

Zdaniem Briana Partridge’a, wiceprezesa ds. badań w firmie 451 Research, wdrożenie technologii 5G będzie najtrudniejszym i wywierającym największy wpływ procesem usprawniania infrastruktury sieciowej, jakiego kiedykolwiek doświadczyła branża telekomunikacyjna. Skala tego wyzwania jest już zauważalna, podobnie jak potrzeba zapewnienia technologii i usług, których rentowność będzie zagwarantowana dzięki odpowiedniemu zarządzaniu coraz bardziej rozproszonym sieciom i łagodzeniu skutków związanych ze zwiększonymi kosztami energii elektrycznej.

Źródło: Vertiv