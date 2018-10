Czy AI jest w stanie dobrze pokierować pracownikami?

Według analiz ResearchGroup kierownicy spędzają średnio 23 godziny tygodniowo na spotkaniach służbowych. Tracą tym samym czas, który można byłoby spożytkować na rozmowach z klientami, projektowaniu nowych produktów, usług czy rozwiązywaniu problemów. Dodatkowo, przez wewnętrzne procesy firmy często stoją w miejscu i nie mają czasu na szukanie innowacji czy zwiększenie satysfakcji pracowników.

Analitycy przekonują, że sztuczna inteligencja może to zmienić. Joe Baguley, Chief Technology Officer, VMware EMEA, tłumaczy, że roboty nie zaczną chodzić za nas na spotkania biznesowe i nawet nie powinny. Wykorzystanie tej technologii w zarządzaniu zespołami, wydzielaniu zadań czy pracach strategicznych to jednak dobry obszar to eksperymentowania. W momencie gdy trzeba szybko analizować dane, fakty i wyciągać z nich odpowiednie wnioski, sztuczna inteligencja jest dobrym rozwiązaniem. Ograniczanie się tylko do rutynowych prac w przypadku SI, to marnowanie potencjału tej technologii.

Czy oznacza to, że stanowiska decyzyjne okażą się zbędne? Zdaniem eksperta, jeśli poprawnie wdrożymy sztuczną inteligencję – odpowiedź brzmi tak. Według Baguleya to nawet dobrze, bo menedżer w takim środowisku przestanie tylko administrować i przywróci biznesowi ludzką twarz.

Kierunek zmian, który wskazują eksperci VMware jest zgodny z analizami firmy Accenture. Przekonują oni, że nowoczesne technologie mogą w zasadniczy sposób pomóc menedżerom w pogłębieniu umiejętności społecznych niezbędnych do zarządzania zespołami. Obecnie jednak tylko 20% menedżerów uznaje tę umiejętność za warunek sukcesu firmy.

Jak wynika z analiz McKinsey & Company, wdrożenie sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa będzie miało znaczący wpływ na gospodarkę. Do 2030 r. SI zwiększy jej wartość o 13 bilionów dolarów. Do tego czasu, zdaniem analityków, aż 70% firm i organizacji na świecie będzie posiadało „na pokładzie” co najmniej jedno rozwiązanie technologiczne bazujące na wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Joe Baguley przewiduje zaś, że już za kilka lat ludzie nie będą w stanie samodzielnie analizować wszystkich dostępnych danych. Sztuczna inteligencja z roku na rok będzie to robić coraz lepiej. I nie powinniśmy walczyć z czymś co potrafi nas wyręczyć. Firmy powinny za to skupić się na innych aspektach działalności - Rozwiązywaniu problemów, tworzeniu nowych usług, stawianiu na kontaktach z ludźmi.

