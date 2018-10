Czujka na straży bezpieczeństwa

W Polsce, wg. badania Kantar z listopada 2017 r., najpopularniejszymi sposobami ogrzewania domów są tradycyjne piece węglowe (43% gospodarstw domowych) i te, które spalają biopaliwa takie jak drewno, pelet i ekogroszek (28% gospodarstw domowych) .

To efektywny, ale dość niebezpieczny sposób ogrzewania domów. Częsta konserwacja pieców jest obowiązkiem narzuconym przez ustawodawcę. Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, piece opalane paliwem stałym (drewnem lub węglem) powinny być sprawdzane i czyszczone co najmniej 4 cztery razy w roku, a opalane paliwami ciekłymi i gazowymi co najmniej dwa razy do roku. Należy również pamiętać, że obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy jest zlecenie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji wentylacyjnej.

Niestety, rzeczywistość często jest inna i dochodzi do zatrucia czadem. W trakcie ostatniego okresu grzewczego, trwającego od października 2017 do końca marca 2018, Wydział Prewencji Społecznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zanotował 4343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. W wyniku zaczadzenia poszkodowanych zostało 2695 osób, a 71 zmarło. źródło KGPSP

Pomóc może specjalny czujnik tlenku węgla, który ma za zadanie chronić życie i zdrowie ludzi przed niewidzialnym zagrożeniem. Przykładowe rozwiązanie - CO Sensor to czujnik, który może działać jako samodzielne urządzenie. Nie posiada wtedy funkcji udostępnianych przez system inteligentnego domu, ale pozostaje precyzyjnym i skutecznym detektorem czadu. Zaalarmuje mieszkańców o wykrytym zagrożeniu mocnym sygnałem akustycznym, migającymi diodami LED, a także wyśle powiadomienie na wskazane urządzenie mobilne. Często to właśnie te kilka pierwszych sekund decyduje o naszym życiu lub nagłej śmierci. Podłączony, do dodatkowych elementów systemu inteligentnego domu, po rozpoznaniu niepokojącego poziomu stężenia tlenku węgla, może zainicjować proces wietrzenia mieszkania poprzez automatyczne podniesienie rolet i otwarcie okien. Musimy jednak pamiętać, że pierwsze co musimy zrobić, to opuścić nasze mieszkanie i powiadomić służby ratownicze.

Na początku października bieżącego roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zainicjowała akcję „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. To ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych m.in. z zatruciem tlenkiem węgla w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży. Państwowa Straż Pożarna wychodzi też naprzeciw potrzebom seniorów. Jeśli ktoś będzie miał problem z instalacją czy konserwacją urządzeń zabezpieczających, strażacy gotowi są pomóc w prawidłowym założeniu czujek.

Źródło: FIBARO