Czemu branża e-commerce powinna zwrócić uwagę na zarządzanie ruchem sieciowym?

Badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pokazują, że 83% firm w ogóle nie zatrudnia personelu IT, co oznacza, że samodzielnie zarządzają infrastrukturą sieciową lub całkowicie zaniedbują tę kwestię. Z czego to wynika? Według 41% małych i średnich przedsiębiorstw, rozwiązywanie problemów IT to niepotrzebna strata czasu, a także mniejsza wydajność pracowników (37%), a dla 35% oznacza to nieplanowane koszty oraz niższą jakość pracy – wynika z badania SMB IT Pain-Point Survey 2018 Konica Minolta. Tymczasem doświadczenie wielu firm pokazuje, że zignorowanie tego problemu może dla przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie wiązać się z realnymi stratami.

Jak temu zapobiec? Z myślą o przedsiębiorstwach, które z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić na taką obsługę, przychodzą narzędzia do równoważenia obciążenia serwerów. Przykładowo narzędzie, oparte na chmurze, w dynamiczny sposób kieruje ruchem sieciowym w czasie rzeczywistym oraz monitoruje infrastrukturę internetową.

Zdaniem Dmitriya Akulova, CEO PerfOps, aby zaadaptować narzędzie do równoważenia serwerów w firmie, wcale nie trzeba zatrudniać specjalistów IT i posiadać głębokiej wiedzy o działaniu serwerów. Najnowsze rozwiązania są jak najbardziej przyjazne dla użytkownika i mocno zautomatyzowane. Interfejsy użytkownika są łatwe do przyswojenia, a smart UI umożliwia łatwą i szybką konfigurację nawet przedsiębiorcom nie obeznanym z tajnikami branży IT.

Równoważenie obciążenia serwerów stanowi niemałe wyzwanie dla biznesu online. Jest to szczególnie wrażliwe pole dla branży e-commerce, ponieważ duży ruch na stronie oznacza wolniejsze działanie, a nawet “zawieszanie” się stron. W efekcie potencjalni klienci mogą zniechęcić się do ponownych odwiedzin i dokonania zakupów, a negatywny user experience trwale wpływa na wysokość obrotów i zysków dla przedsiębiorców.

Wzrost świadomości przedsiębiorców to kwestia czasu. Zapowiedź zmian przynoszą wyniki badania Interop ITX z ubiegłego roku. Według pozyskanych danych 45% przedsiębiorstw zwiększy swój budżet na infrastrukturę IT. Tylko 5% ankietowanych przyznaje, że ograniczy wydatki na IT, natomiast aż 30 % zamierza utrzymać budżet na stałym poziomie. Głównym powodem chęci zwiększenia wydatków na infrastrukturę sieciową jest transformacja cyfrowa.

Źródło: PerfOps