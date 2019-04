Czego poszukujemy w sieci przed Wielkanocą?

Wielkanoc to święto ruchome, które przypada na pierwszą niedzielę po paschalnej pełni księżyca, czyli między 22 marca, a 25 kwietnia. Nie dziwi więc fakt, że wielu zwraca się do wyszukiwarki, szukając tegorocznej daty. Jednak, co ciekawe, największą popularnością cieszą się zapytania o potrawy na świąteczny stół oraz życzenia.

Jedzenie najważniejsze

Zestawienie często wyszukiwanych fraz dominują kulinaria. Wielu internautów pyta o jajka faszerowane - niezbędnik wielkanocny w wersji „podrasowanej”. Szukano ich już prawie ćwierć miliona razy! Dużym zainteresowaniem (ponad 200 tys. wyszukiwań) cieszy się ogólne hasło - potrawy wielkanocne. Polacy pytają również o bardziej sprecyzowane inspiracje na posiłki, takie jak sałatki (prawie 270 tys. wyszukiwań), mięsa, ciasta (prawie 165 tys. zapytań), babeczki, muffinki czy śniadanie wielkanocne. Poszukiwane są również przepisy na konkretne potrawy - mazurek wielkanocny (prawie 100 tys. wyszukiwań), żurek (165 tys. zapytań), paschę, czy babkę piaskową. Coraz większą popularnością cieszą się też dania w wersji wegańskiej i wegetariańskiej.

Wszystkiego…

Wielkanoc to czas, gdy cała rodzina zbiera się razem. Tym, którzy nie mogą być z nami, chcemy przesłać ciepłe myśli. Dlatego w internecie szukamy propozycji kartek świątecznych oraz życzeń (i jedno, i drugie zostało wyszukane 135 tys. razy), w tym śmiesznych, rymowanych oraz po niemiecku. Dbamy też o najmłodszych, aby się nie nudzili – z myślą o nich poszukujemy kolorowanek (prawie 50 tys. zapytań), animacji, gier, bajek oraz zagadek.

Zależy nam na tym, aby wprowadzić się w świąteczny nastrój, dlatego szukamy inspiracji na ozdoby wielkanocne. Najczęściej poszukujemy tych ręcznie robionych (DIY, w szczególności quillingu, czyli techniki tworzenia ozdób papierowych), a także metod plecenia wianków.

Z dala od domu

Wiecznie zapracowani chcą wykorzystać wolne dni i wyjechać z dala od miasta. W związku z tym poszukują pomysłów na spędzenie świąt wielkanocnych w górach lub nad morzem, gdzie będą mogli odetchnąć, wypocząć i nie przejmować się przygotowaniami do świąt.

Wyszukiwarka Google to oprócz skarbnicy inspiracji miejsce, w którym znajdziemy odpowiedź na każdą wątpliwość. To do niej więc kierują się dociekliwi, zadający pytania „Kiedy przychodzi zając?”, „Dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym?”, „Ile trwa wielki post?” oraz „Co do koszyka?”.

Jak możemy zauważyć, w internecie szukamy inspiracji na ozdoby świąteczne oraz przepisów na wielkanocne potrawy. Zdecydowanie mniej zapytań dotyczy tradycyjnych sposób na spędzanie świąt - królują nietypowe formuły jak wyjazdy czy tworzenie wianków.

Źródło: MBridge