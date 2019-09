Czego polscy internauci szukają w internecie o Netflixie?

Najpopularniejszym poszukiwanym hasłem jest nazwa brandu, czyli netflix, blisko 2 mln osób miesięcznie wpisuje ją do wyszukiwarki. Zdecydowanie rzadziej wpisujemy frazy związane z produkcjami tzn. „netflix filmy” – 92 tys. oraz „netflix seriale” – 50 tys.

Ponad 40 tys. użytkowników ciekawa jest, w jakiej cenie są pakiety oferowane przez giganta, oraz jakie udogodnienia wchodzą w ich skład. Co ciekawe poszukujemy również informacji o tym, czym w ogóle jest netflix oraz jak zrezygnować z subskrypcji. Ponadto wyszukujemy sposoby na bezpłatne oglądanie oraz kody rabatowe. Niesłabnącą popularnością cieszy się również fraza związana z nieodpłatnym okresem próbnym, który nie jest już dostępny w Polsce.

Interesują nas również rankingi seriali, nowości dostępne na platformie, a także informacje, w jaki sposób możemy pobrać daną pozycję na swoje urządzenie. Równie często poszukujemy informacji w sieci o tym, kiedy pojawi się kolejny sezon serialu, czy w jaki sposób zakupić kartę podarunkową.

Kultowe pozycje

Serialem, który cieszy się największą liczbą miesięcznych wyszukań jest „Stranger Things” – ponad 160 tysięcy! Zaraz po nim na drugim miejscu poszukujemy „Czarnego lustra” – 106 tys. oraz „Orange is the New Black” – 73 tysiące.

Użytkownicy wciąż wyszukują informacji związanych z serialem „House of Cards” – 72 tys. Ten dramat polityczny to jedna z kultowych pozycji na liście seriali zrealizowanych przez Netflixa, nic dziwnego, że po zakończeniu historii widzowie chętnie wracają do porachunków i spisków z Białego Domu. Być może tak duża liczba wyszukań spowodowana jest skandalem związanym z aktorem grającym głównego bohatera produkcji, Kevinem Spacey.

Niesłabnącą popularnością cieszy się również serial o bossie kartelu narkotykowego, czyli „Narcos” (70 tys.). Równie często wyszukujemy hasło „Dom z papieru” (67 tys.). Znacznie mniejszą liczbę wpisywań do wyszukiwarki możemy przypisać niemieckiemu serialowi „Dark” (43 tys.)

Warto również wspomnieć o naszych rodzimych pozycjach – serial „Wiedźmin” wraz z frazą „netflix” wyszukiwany jest ponad 30 tys. razy każdego miesiąca! Z kolei polsko-amerykańska produkcja w reżyserii Agnieszki Holland, czyli „1983” wpisywana jest do wyszukiwarki ponad 15 tys. razy.

Netflix vs. HBO

Zaskakujący jest fakt, że przy frazie „netflix” poszukujemy seriali oraz filmów udostępnianych przez innych producentów. Najczęściej poszukiwana jest „gra o tron netflix”, blisko 5 tysięcy wyszukań każdego miesiąca, kolejno „Czarnobyl” – 2 tysiące oraz „Ślepnąc od świateł” – 1,5 tysiąca.

Prócz seriali poszukujemy również filmów zamieszczonych na platformie m.in. „Death Note” – 4 tys. wyszukiwań w miesiącu oraz „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” – prawie 2 tys. Jak wynika z danych, zdarza nam się przede wszystkim mylić produkcje Netflixa z tymi zrealizowanymi przez HBO. Zapewne spowodowane jest to faktem, że platforma udostępnia w swojej wypożyczalni produkcje, które nie należą do jej portfolio.

To tylko niektóre spośród tysięcy innych fraz wpisywanych do wyszukiwarki internetowej. Ich liczba zapewne wzrasta przed premierą sezonu jednego z kultowych pozycji, tak jak w przypadku „Stranger Things”. Jednak niezaprzeczalnie możemy powiedzieć, że Netflix staje się prawdziwą potęgą, która znacznie wyróżnia się na tle innych internetowych wypożyczalni.

Autor: Joanna Kasiedczak, PR Specialist w MBridge–Marketing Experts