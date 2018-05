Czego nie może zabraknąć w luksusowym hotelu?

Wyposażenie pokoju

To, co buduje pierwsze wrażenie gościa hotelowego, to wygląd pokoju, do którego on wchodzi. Znaczenie mają odpowiednio dobrane i dopasowane meble, wykończenie ścian i sufitów, firany i zasłony oraz sposób zaaranżowania tego wnętrza. Mimo tego, że jest to tylko pokój hotelowy, dobrze gdy ma wydzieloną strefę na pozostawienie płaszcza i butów. Wątpliwą przyjemność sprawia bowiem odpoczywanie w pobliżu wieszaka na kurtki.

Znaczenie mają, jak już wspomniano meble. Biurko, stolik, łóżko – muszą być nie tylko eleganckie, ale również powinny cechować się solidnością, wysoką jakością i doskonałym, funkcjonalnym ustawieniem. Jeżeli gość czuje się komfortowo, a meble rozmieszczone są tak, że użytkowanie pokoju jest po prostu wygodne, z pewnością będzie zadowolony.

Drobiazgi, takie jak notatnik, długopis, kawa, herbata, woda, szklanki i filiżanki tylko dopełniają wnętrze i powodują, że gość z każdą chwilą czuje się coraz bardziej usatysfakcjonowany. Jednak to, co odgrywa największą rolę, ma największe znaczenie i najsilniej wpływa na samopoczucie w pokoju hotelowym, to wykorzystane do jego udekorowania tekstylia, wśród których firany i zasłony odgrywają znacznie mniejszą rolę, istotna natomiast jest pościel hotelowa.

Pościel w luksusowym hotelu

O czystości i higienie takiej pościeli nie trzeba chyba wspominać, zważywszy że temat dotyczy hotelu luksusowego. W takim miejscu jednak, pościel nie może być wyłącznie czysta. Musi być doskonała.

Znaczenie ma więc materiał, z jakiego została wykonana, jak wygląda i jak została ułożona na łóżku. Wysokiej jakości materiał powoduje, że pościel wygląda pięknie, nie gniecie się po pierwszej nocy, nie jest też sztywna i niewygodna. Musi być miękka i miła w dotyku. Jeżeli stosowane są nie tylko białe pościele, to należy pamiętać, że wzory czy kolory powinny być stylowe, klasyczne i eleganckie. Muszą podkreślać poziom i standard hotelu, w którym gość się znajduje. Zaścielenie łóżka powinno być zgodne ze sztuką hotelarską, a więc nie tylko staranne, ale również efektowne i piękne. Takie łóżko powinno zapraszać do spania.

Miękkie i przyjemne ręczniki

Przy tej okazji, nie można też pominąć tematu znajdujących się w łazience ręczników. To, że są białe i nieskazitelnie czyste, to podstawa, która nie podlega w ogóle dyskusji. Znaczenie jednak ma to, czy są również wysokiej jakości, z dobrych materiałów i czy są przyjemne w dotyku. Wykorzystując ręczniki hotelowe, gość musi się czuć, jakby otulał się swoim własnym ręcznikiem, którego na co dzień używa w domu. Musi się czuć ciepło, dobrze, komfortowo i miło.

Tekstylia to ważny element wyposażenia każdego hotelu, co potwierdza Pan Mariusz Nowak z Polskiej Grupy Tekstylnej, która dostarcza ręczniki hotelowe oraz pościel hotelową do ekskluzywnych hoteli.