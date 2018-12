Czasy napadów na cyfrowe banki

Jak podają specjaliści IDC, zmieniające się oczekiwania klientów i dostępność nowych technologii to główne czynniki napędzające cyfrową transformację. Działy IT zaczynają być traktowane jako katalizatory efektywności biznesowej i źródło przewag konkurencyjnych. Należy jednak pamiętać, że postępującą digitalizację wykorzystują również osoby, które dokonują nadużyć finansowych. W badaniu PwC 2018 Global Economic Crime and Fraud Survey, 49% respondentów przyznało, że padło ofiarą nadużycia oraz przestępstwa finansowego. To o 13% więcej niż w roku 2017.

W czasach przestępców działających w cyfrowym świecie, specjaliści zajmujący się ich zwalczaniem muszą być wyposażeni w odpowiednie narzędzia, które będą pełniły rolę „cyfrowego szeryfa”. Systemy analityczne z wbudowanymi funkcjonalnościami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pozwalają nie tylko powstrzymywać zaistniałe nadużycia, ale również umożliwiają prowadzenie działań prewencyjnych i przewidywanie potencjalnych zagrożeń.

Nadużycia powodują zaostrzenie przepisów w finansach

Branżą niezwykle narażoną na nadużycia są finanse. Potwierdzają to dane z raportu Nadużycia w sektorze finansowym, z których wynika, że odsetek organizacji, które straciły z powodu nadużyć więcej niż 10 mln zł wzrósł prawie dwukrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem. Wiele z tych przestępstw stanowi element złożonego procederu, jakim jest pranie pieniędzy, w który często zaangażowane są zorganizowane grupy przestępcze i organizacje terrorystyczne. Sprawia to, że przepisy międzynarodowe związane z AML (ang. Anti-Money Laundering) stają się coraz bardziej rygorystyczne.

Należy pamiętać, że rozporządzenia te dotyczą zarówno dużych, jak i małych firm z branży finansowej. Mniejsze podmioty często nie posiadają rozbudowanej infrastruktury IT, co sprawia, że trudniej sprostać im wymaganiom legislacyjnym. Dzięki możliwościom, jakie daje analityka nie są na przegranej pozycji. Dla przykładu w krajach nordyckich jedno z innowacyjnych rozwiązań Anti-Money Laundering zostało wdrożone w 120 małych i średnich bankach. Dzięki temu były one w stanie zapewnić zgodność z przepisami, scentralizować proces zarządzania bezpieczeństwem i uzyskać wgląd we wszystkie operacje finansowe, jednocześnie zachowując możliwość przygotowywania dla swoich klientów ofert szytych na miarę.

Cyfrowi przestępcy działają na szeroką skalę

Z problemem nadużyć borykają się także przedstawiciele takich branż, jak ubezpieczenia, ochrona zdrowia, a także cały sektor publiczny. Cyfrowi przestępcy prowadzą nielegalną działalność wszędzie tam, gdzie przetwarzane są ogromne ilości danych oraz prowadzone są złożone operacje finansowe. Przykład stanowi omawiany od dłuższego czasu temat luki w VAT, czyli procederu polegającego na unikaniu płacenia należnych podatków. Problemem są również nadużycia dotyczące recept refundowanych czy tzw. upcoding, polegający na wyłudzeniu środków za usługę medyczną, której nie wykonano lub sztuczne wydłużanie czasu pobytu pacjenta w szpitalu.

Model działania przestępców ciągle ewoluuje. Postęp technologiczny sprawił, że nie muszą oni odwoływać się do przemocy, mogąc w szybki sposób zwiększać skalę swoich działań. Rozwój aplikacji mobilnych, powszechniejszy dostęp do Internetu i ciągły wzrost ekosystemu urządzeń Internetu rzeczy napędzają innowacje, ale również stawiają nowe wyzwania odnośnie bezpieczeństwa. Specjaliści mający za zadanie je zapewnić muszą wspierać się technologią i zaawansowaną analityką w walce z cyfrowymi przestępcami.

Źródło: SAS Institute