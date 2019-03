Czas na kolejną edycję Open Source Day

Open Source Day stanowi platformę wymiany wiedzy na temat otwartego oprogramowania, jednego z najważniejszych kierunków rozwoju nowoczesnych technologii, umożliwiającego tworzenie wysokiej jakości, stabilnych rozwiązań IT, które dziś są podstawą działania wszystkich gałęzi gospodarki.

Po rozwiązania open source sięga biznes, ale coraz częściej także instytucje z sektora publicznego. Przykładem jest, chociażby Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dlatego wiedza o korzyściach, na które mogą liczyć firmy wdrażające open source, powinna trafić do specjalistów z branży informatycznej, co oczywiste, ale również do osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach odpowiedzialnych za infrastrukturę IT.

Tegoroczna, 12. już edycja odbędzie się 14 maja w Warszawie (stadion miejski Legii). To, co jest siłą i znakiem rozpoznawczym Open Source Day, to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez najlepszych ekspertów z branży IT. Nie inaczej będzie w tym roku. Dla uczestników przygotowano praktyczne sesje techniczne, które będą dotyczyć m.in. takich tematów jak: sztuczna inteligencja, data science, machine learning, automatyzacja, cloud computing czy bezpieczeństwo IT.

Rejestracja na Konferencję oraz warsztaty odbywa się poprzez stronę internetową wydarzenia.

Źródło: Lightscape