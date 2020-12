Cyperpunk 2077: Jedna z firm dała pracownikom bezpłatną licencję i dzień wolny na grę

Cyberpunk 2077 to obecnie najbardziej oczekiwana gra wideo na świecie. Gracze, którzy pracują w Httpool otrzymali możliwość dołączenia do świata gry i odkrywania Night City.



"To prawda, że rok 2020 był dla nas wszystkich dziwny, ale nie jest to nic, z czym wojownicy z Httpool nie mogliby sobie poradzić! Httpool jest największym partnerem reklamowym platformy Twitter i walczy o to, aby stworzyć nową, pozytywną rzeczywistość w czasie Covid-19. W związku z tym gracze z firmy zostali nagrodzeni przepustką do Night City, dostając do użytku licencje i dzień wolny na granie" - tłumaczą przedstawiciele firmy w komunikacie prasowym.

Nie jest to jednak taki całkiem bezinteresowny gest, albowiem Httpool to firma, która wspierała CD Projekt Red w premierze Cyberpunk 2077 na kluczowych rynkach, w tym w: USA, Kanadzie, Meksyku i Wielkiej Brytanii. Można zatem potraktować akcję z wolnym dniem na grę jako jeden z elementów działań promocyjnych.