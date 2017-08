Cyfrowy Polak chce nowoczesnego, zautomatyzowanego mieszkania, czyli tzw. smart home

Zalogowani do życia

Jak wykazuje raport, aż 89% Polaków z dostępem do Internetu ma w domu laptopa, 87% korzysta z sieci W-Fi, a niemal 8 na 10 z nich to posiadacze smartfonów. Internet jest dla nich źródłem informacji, rozrywki, sposobem na komunikowanie się ze znajomymi, a coraz częściej też na robienie zakupów.

Co więcej, jak wykazuje raport PwC „Connected living. Dlaczego ludzie są bardziej digital niż firmy?”, co czwarty badany jest dostępny online całą dobę. I nie widzi w tym żadnego problemu – a wręcz przeciwnie. Aż 98% korzystających na co dzień z narzędzi łączności cyfrowej pozytywnie ocenia ich wpływ na swoje życie. Dodatkowo 44% osób w tej grupie uważa, że technologia odgrywa w ich życiu ogromną rolę. A to wiąże się z obecnością wokół nas kolejnych urządzeń wykorzystujących połączenie z siecią.

Jak jeden organizm

„Królują” smartfony i tablety, które wypierają zarówno komputery przenośne oraz stacjonarne i wyraźnie wyprzedzają smart telewizję. Na liście urządzeń, z których chcielibyśmy korzystać w przyszłości można znaleźć m.in. smart samochody, konsole do gier, czy smart watche. Przestaje dziwić, że szukamy rozwiązań, które pozwolą w pełni wykorzystywać drzemiący w nich potencjał.

– W wyraźny sposób rośnie zainteresowanie technologią smart home, która pozwala integrować wiele urządzeń w jeden doskonale funkcjonujący organizm – mówi Mikołaj Pertek z firmy Fibaro. Wykorzystujący centralkę sterującą i łączność bezprzewodową system inteligentnego domu sprawia, że urządzenia współdziałają ze sobą, reagując w sposób zgodny z oczekiwaniami i nawykami użytkownika. – Co ważne system można rozszerzać w dowolnym momencie, dodając do niego kolejne urządzenia. A to atuty w sytuacji, gdy każdego roku smart urządzenia stają się coraz bardziej dostępne dla przeciętnego użytkownika – dodaje Mikołaj Pertek.

Rośnie e-pokolenie

Jak pokazują dane McKinsey & Company, co trzeci badany uznaje, że sieć stała się główną częścią jego życia. Dlaczego? Z pewnością duży wpływ na to ma popularność serwisów społecznościowych jako metody utrzymywania kontaktów z rodziną i znajomymi. Według 58% ankietowanych przez PwC, cyfrowe narzędzia odgrywają ważną rolę w zacieśnianiu więzi z przyjaciółmi, niewiele mniej osób wskazuje na relacje z bliskimi i współpracownikami. Co więcej te liczby mogą w najbliższej przyszłości wzrosnąć – biorą pod uwagę, że dorastające pokolenie Polaków poznaje najnowsze technologie od wczesnych lat życia.

Według McKinsey & Company już 40% dzieci Polaków z dostępem do Internetu ma własny tablet. Smart urządzenia towarzyszą nam w czasie wolnym, w pracy, szkole i domu. Ten ostatni potrafi „myśleć” za nas praktycznie całą dobę. Dlatego coraz częściej wybieramy systemy smart home - wykorzystujące dedykowaną aplikację pozwalającą zarządzać domem i mieć stały podgląd na to, co się w nim dzieje z poziomu smartfona czy tabletu.

Technolologia „zadomowiona”

Skąd zainteresowanie systemem inteligentnego domu? Choć smart home najczęściej kojarzy się ze zdalnym sterowaniem oświetleniem, rośnie świadomość na temat Internetu Rzeczy i możliwości jakie daje domownikom nowoczesna technologia. Zintegrowane w system smart home urządzenia działają jak jeden organizm – analizują napływające dane i wspólnie na nie reagują, wprowadzając w życie wcześniej zaprogramowane sentencje zdarzeń. System audio uruchamiający się, gdy zadzwoni budzik, oświetlenie na korytarzu włączające się, gdy idziemy pod poranny prysznic, rolety podnoszące się o ściśle ustalonej godzinie – możliwości są praktycznie nieograniczone.

Dlatego nie dziwi, że już 2 na 3 Polaków oczekuje automatyki domowej w nowoczesnych inwestycjach mieszkaniowych. Tego trendu nie mogli zignorować deweloperzy, którzy coraz częściej oferują mieszkania z systemem inteligentnego domu w standardzie - Polacy chcą mieszkać komfortowo, wygodnie i bezpiecznie, wykorzystując przy tym najnowsze zdobycze techniki, które ułatwiają życie, ale zapewniają także realne oszczędności – wyjaśnia Jacek Zengteler, dyrektor działu projektów mieszkaniowych firmy deweloperskiej Yareal Polska. - Obecność smart home w nowych mieszkaniach wyraźnie podnosi zainteresowanie takimi rozwiązaniami wśród kupujących, którzy wcześniej nie mieli z nimi do czynienia. Warto zaznaczyć, że mieszkania wyposażone w elementy systemu smart home, wymagają edukowania klientów, aby wiedzieli jak w pełni korzystać z dobrodziejstwa technologii dla domu.