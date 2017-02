Cyfrowe uzależnienie - prognoza Gartnera na 2017 rok

Internet jest najnowszym wytworem technologii informatycznych. Otrzymał też nazwę sieć sieci. Jest oparty na kilku podstawowych standardach system wymiany informacji między pojedynczymi komputerami i lokalnymi sieciami komputerowymi na całym świecie. Podstawowe cechy to:

ogromna zasobność – nigdzie indziej nie ma takiego zasobu informacji, telewizja od wielu lat potrzebowała aby wyemitować te informacje, dzięki różności każdy znajdzie wiadomości dla siebie, według swoich gustów,

interaktywność – nie trzeba pozostawać biernym,

powszechność dostępu – wirtualny świat jest wspólny, nie ma ograniczeń.

Daryl Plummer, wiceprezes Gartnera, podczas październikowego Gartner Symposium/ITxpo 2016 w Orlando, przedstawił 10 strategicznych prognoz ICT na 2017 rok i kolejne lata. Wraz z powstaniem sztucznej inteligencji (AI – artificial intelligence) i konwersacyjnych interfejsów użytkownika jest bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek wcześniej, że staniemy się coraz bardziej cyfrowo uzależnieni, korzystając na co dzień ze smartfonów, tabletów, wirtualnych asystentów osobistych VPA (virtual personal assistants), systemów rozrywkowych w naszych domach i samochodach.

Według Gartnera, w 2017 roku i kolejnych latach najistotniejsze będą trzy trendy:

zaangażowanie i funkcjonowanie w cyfrowym świecie coraz bardziej będzie wciągać ludzi do wirtualnych interakcji non-stop,

innowacyjność technologiczna wywoła rewolucyjne zmiany w tradycyjnych modelach biznesowych,

skutki uboczne cyfrowej transformacji będą bardziej gwałtowne niż początki tego procesu.

Gartner i inne firmy badawcze przewidują, że najmocniej w przyszłym roku będą się rozwijać następujące technologie:

1. Zakupy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

Już dziś coraz więcej kupujemy przez Internet, zdjęcia i filmy ze sprzedawanymi przedmiotami często nam jednak nie wystarczają. W wirtualnym sklepie nie będzie problemu, aby obejrzeć sobie daną rzecz z każdej strony, przymierzyć ubranie, a nawet ustawić mebel w swoim salonie. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej aplikacji możliwe jest oglądanie towarów pod różnym kątem oraz przy zmieniającym się oświetleniu. Aplikacja taka ma możliwość interpretowania fizycznego ruchu użytkownika, przez co możliwe jest, na przykład, zaglądanie pod zakupioną kanapę.

Analitycy Gartnera przewidują, że do końca 2017 r. jedna na pięć globalnych marek umożliwi robienie zakupów swoich produktów z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, a do 2020 r. 100 mln konsumentów będzie robiło zakupy w rozszerzonej rzeczywistości (AR).

2. Przeglądarki głosowe

Do 2020 r. 30% sesji przeglądania Internetu będzie odbywało się bez ekranu. Główną zaletą tego rozwiązania jest zwolnienie rąk – co pozwala w tym samym czasie wykonywać prace domowe, prowadzić samochód czy trenować. Zdaniem analityków Gartnera do końca 2017 r. urządzenia bezekranowe będą działać w ponad 10 mln gospodarstw domowych.

3. Mniej aplikacji mobilnych

Obecnie rynek aplikacji mobilnych jest mocno nasycony. Aby dalej się rozwijał ilość programów musi się przerodzić w ich szeroko rozumianą jakość. Jednak tworzenie nowych aplikacji mobilnych to niezwykle kosztowna i wymagająca inwestycja w porównaniu do innych narzędzi docierania do klientów w Internecie. Zdaniem analityków Gartnera do 2019 r. około 20% dostawców software’u zrezygnuje ze swoich aplikacji mobilnych. W raporcie prognozuje się także, że firmy zwiększą przede wszystkim swoje wydatki na oprogramowanie (software) i usługi. Tylko w 2017 roku wydatki na software wzrosną aż o 6%, a w następnym o kolejne 7,2% i wyniosą 357 mld dolarów. Tymczasem, w 2017 roku firmy wydadzą na usługi IT 943 mld dolarów, co ma stanowić wzrost o 5% w stosunku do bieżącego roku. Oznacza to, że trendy technologiczne i rzeczy, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku lat pochłoną w najbliższych latach miliardy dolarów.

4. Algorytmy w pracy

Z praktyki gospodarczej wynika, iż znaczącą barierą – nie do pokonania dla wielu podmiotów gospodarczych – jest zmiana toku myślenia i zachowania się personelu firmy. Wykorzystanie w procesie doskonalenia algorytmów zachowań zbudowanych na podstawie analizy dużych zbiorów danych (Big data) pochodzących z wielu źródeł, mobilnych urządzeń, sensorów IoT sprzyja nowoczesnemu, szerokiemu postrzeganiu organizacji jako systemu zorientowanego marketingowo oraz pokonywaniu powyższych barier. Gartner prognozuje, że w 2017 r. co najmniej jedna organizacja handlowa może ogłosić znaczący wzrost marż, dzięki algorytmom wykorzystywanym do pozytywnej zmiany zachowań swoich pracowników. Analitycy Gartnera wskazują, że do 2020 r. algorytmy wpłyną na zmianę zachowań milionów pracowników.

5. Rozwój technologii blockchain

Blockchain to technologia rozproszonego, publicznego rejestru. Jest to otwarta sieć, do której dostęp może uzyskać każdy. Dzięki technologii Blockchain transakcje są szybsze, tańsze i prostsze w porównaniu do tego, jak są realizowane w istniejących systemach bankowych. Blockchain to najprościej rzecz ujmując, zdecentralizowany pomiędzy niezliczone serwery bezpieczny i niezmienialny zapis aktywów oraz transakcji zebranych w bloki. Chronologia tych zapisów tworzy łańcuch. Te atrybuty powodują stosowanie coraz częściej nazwy Distributed Ledger Technology (DLT), aby odejść od wiązania technologii wyłącznie z bitcoinem. Tworzone na podstawie blockchaina rozwiązania mogą mieć charakter otwarty, tzn. dostępny dla wszystkich (tzw. non-permissioned ledger), lub ograniczony do zdefiniowanej liczby uczestników prywatnych lub publicznych (permissioned ledger).

Technologia ta jest postrzegana jako olbrzymia szansa – bo zmniejszy drastycznie koszty, transakcje uczyni szybszymi, bardziej przejrzystymi i bezpiecznymi. Zastosowanie technologii nie ogranicza się oczywiście tylko do sektora finansowego – może ona np. ułatwiać twórcom udostępnianie dzieł i zarządzanie prawami autorskimi. Bloki rejestrów będące zapisem własności zastąpią funkcje notariusza. Zdaniem analityków Gartnera do 2022r. projekty biznesowe oparte na technologii blockchain będą warte 10 mld dolarów. Market Reports Hub wskazuje, że światowy rynek technologii blockchain tylko w ciągu następnym pięciu lat wzrośnie z 210,2 mln dol. do 2,3 mld dol.

6. Wirtualni asystenci

Sztuczna inteligencja właśnie osiąga poziom, na którym staje się przydatna w życiu codziennym wielu osób. Rosnąca popularność cyfrowych asystentów, takich jak Alexa (Amazon), Siri (Apple), Cortana (Microsoft) czy Google Assistant sprawia, że ludzie przyzwyczają się do rozmawiania z maszynami. Sztuczna inteligencja znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach technologii, począwszy od usług w chmurze do Internetu rzeczy (IoT). Jest jednak jeden obszar, który będzie rozwijał się wyjątkowo dynamicznie: wirtualni asystenci.

Chociaż Siri, Cortana i Google Now nie są wcale takie nowe, tego typu usługi coraz częściej wchodzą w nowe obszary. Na przykład, Apple wreszcie otworzył Siri dla innych deweloperów w 2016 roku. Z kolei Cortana (za pośrednictwem systemu Windows 10) współpracuje z wieloma aplikacjami pakietu Microsoft Office Według Gartnera, globalny rynek Inteligentnego Wirtualnego Asystowania (IVA) osiągnie wartość 12,28 mld do 2024 roku.

7. Cyfrowi giganci wszędzie

Jak wskazuje raport Gartnera do 2021 r. spośród wszystkich aktywności przeciętnego użytkownika 20% będzie związane z co najmniej jednym z największych siedmiu gigantów cyfrowych (Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba i Tencent).

8. Pamięci masowe dla danych IoT

2017 będzie rokiem, kiedy sztuczna inteligencji zacznie się łączyć z Internetem rzeczy - prognozuje Gartner. Internet rzeczy to koncepcja, wedle której otaczające nas urządzenia (m.in. sprzęt AGD, RTV, oświetlenie, samochody) mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. W przyszłym roku technologia wejdzie jednak na kolejny szczebel rozwoju. Zdaniem ekspertów, należy bowiem spodziewać się, że urządzenia zaczną samodzielnie komunikować się między sobą i pomagać w podejmowaniu decyzji. Gartner szacuje, że do 2018 roku do sieci będzie podłączonych 6 mld urządzeń. Łączna wartość rynku IoT wzrośnie zaś z 157,06 mld dolarów w 2016 roku do 661,74 mld dolarów do 2021 roku - przewiduje Markets and Markets. Czynniki te spowodują, zdaniem Gartnera, że do 2020 r. w wyniku wdrażania Internetu rzeczy wzrośnie popytu na pamięci masowe dla centrów danych o ok. 3%.

9. IoT przyniesie biliony oszczędności

Zdaniem analityków Gartnera do 2022 r. Internet rzeczy pozwoli zaoszczędzić konsumentom i przedsiębiorcom 1 bln dolarów rocznie (utrzymanie, usługi i surowce). Szacując potencjał IoT przez pryzmat korzyści, jakie można osiągnąć z implementacji tej technologii, stosując zasadę "1%", niektórzy uważają, że przyniesie ona oszczędności finansowe w tym wymiarze. Konwergencja sensorów, komunikacji, komputerów, urządzeń ma przynieść gigantyczne korzyści wynikające z podejścia "mierzyć wszystko i zarządzać wszystkim". Idąc tym tropem, można wyliczyć, że tylko w logistyce i transporcie połączenie w sieć jest w stanie dać 200 mld dol. oszczędności rocznie.

10. Wearables obniżą koszty opieki zdrowotnej

Nowoczesne technologie pomagają na bieżąco monitorować stan zdrowia i kondycję fizyczną podczas uprawiania sportu, jak i na co dzień. Większość tych urządzeń jest obecnie najbardziej wykorzystywana w fitnessie i monitorowaniu kondycji fizycznej. Eksperci przewidują jednak, że coraz więcej urządzeń będzie miało przeznaczenie także typowo zdrowotne, w tym prewencyjne. Natomiast anonimowe dane zbierane z trackerów fitness (opaski do śledzenia stanu zdrowia) pozwolą pracodawcom na precyzyjny dobór świadczeń zdrowotnych i pakietów ubezpieczeniowych dla swoich pracowników, co przyniesie redukcję kosztów. Raport Gartnera wskazuje, że do 2020 r. 40% pracowników może nosić opaski do śledzenia stanu zdrowia, tzw. fitness tracker.

Podsumowując, prognozy Gartnera zdominowały trzy grupy strategicznych technologii: inteligentne, cyfrowe i mesh, czyli siatkowe. Prognozy trendów na 2017 rok i następne wskazują, że funkcjonując w coraz bardziej zdigitalizowanym i wirtualnym świecie musimy uważać na cyfrowe uzależnienia.

Autor: dr Łukasz Kryśkiewicz, pracownik Ministerstwa Cyfryzacji

