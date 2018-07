Cyfrowa zręczność menedżerów a platformy samoobsługowe

Firmy, które chcą rozwijać swój biznes i jednocześnie budować wizerunek nowoczesnego pracodawcy, wprowadzają intuicyjne i samoobsługowe narzędzia do swojego środowiska – nie tylko dla użytkowników profesjonalnych jak na przykład działy HR, ale przede wszystkim dla menedżerów i pracowników.

Platformy samoobsługowe są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Aplikacje tego typu mogą funkcjonować także na urządzeniach mobilnych, takich jak tablety czy smartfony. W ten sposób działania związane ze sprawami pracowniczymi są dostępne dla każdego, a funkcje związane z zarządzaniem zespołem określane jako samoobsługa menedżerska są wykonywane przez wszystkie osoby o zadaniach kierowniczych.

Narzędzia samoobsługowe przynoszą wiele korzyści - dostarczają menadżerom narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji i zarządzanie zespołem, a także eliminują papierowe dokumenty czy wielokrotne wprowadzanie oraz przetwarzanie tych samych danych, a co za tym idzie podnoszą ich jakość i aktualność.

Ireneusz Hołowacz z GAVDI Polska dodaje, że platformy samoobsługowe mogą wspierać także zarządzanie czasem pracy i tym samym zwiększać komfort i bezpieczeństwo w zakresie realizacji przepisów Prawa Pracy zarówno dla pracodawcy, jak i menadżerów. Osoba planująca harmonogram pracy zespołu otrzymuje komunikaty o ewentualnych nieprawidłowościach czy niezgodnościach z przepisami. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko nieprzestrzegania przepisów i zdejmuje się odpowiedzialność z menadżerów, którzy planują czas pracy pracowników.

Rozwiązanie do zarządzania czasem pracy z poziomu przeglądarki i urządzeń mobilnych to zestaw aplikacji samoobsługowych umożliwiających kompleksowe administrowanie danymi czasu pracy, zarówno w zakresie jego planowania, ewidencji i rozliczania w zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami danej firmy. Dodatkowo pracownicy mogą samodzielnie przeglądać zaplanowany grafik, czy na koniec okresu zweryfikować swoją kartę czasu pracy.

Przy zarządzaniu czasem pracy przetwarza się bardzo duże ilości danych. Szczególnie kiedy aplikacja wykorzystuje dane z czytników czasu pracy, na których pracownicy rejestrują swoje wejścia i wyjścia. Kalkulacje odbywają się wtedy w systemie automatycznie, co powoduje minimalizację ryzyka błędu. Co więcej, menadżer może też sprawdzić, czy wszyscy pracownicy są obecni na zmianie, co ma szczególne znaczenie w dużych zakładach. Dane z oceny czasu pracy na bieżąco przepływają do części płacowej systemu, co znacznie ułatwia sprawną kalkulację wynagrodzeń, ponieważ eliminowane jest spiętrzenie napływu danych w okolicach daty rozliczenia.

Korzystanie z tego typu rozwiązań jest odpowiedzią na potrzeby pracowników i menedżerów, ponieważ pozwala na usprawnienie codziennej pracy, znaczne skrócenie drogi realizacji procesów kadrowo-płacowych oraz minimalizację nakładów pracy z tym związanych.

Źródło: GAVDI Polska