Cyfrowa transformacja wyścigów motocyklowych

Firma NetApp rozpoczęła współpracę z firmą Ducati w Mistrzostwach Świata MotoGP 2018. Mistrzostwa rozpoczęły się 18 marca na torze Losail International Circuit w Katarze, gdzie wielkie zwycięstwo odniósł Andrea Dovizioso. Głównym celem współpracy jest cyfrowa transformacja tychże wyścigów. Dzięki temu członkowie zespołu podczas wyścigów będą mieć szybki i podobno niezawodny dostęp do najnowszych danych z dowolnego miejsca na świecie. Ponadto Ducati wykorzysta technologię NetApp do modernizacji swojej infrastruktury informatycznej, w tym do poprawy bezpieczeństwa i ochrony danych oraz lepszego przygotowania się na wejście w życie RODO.

Źródło: NetApp