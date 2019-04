Cyfrowa majówka – konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności

Zaproście seniorów i pokażcie im jak korzystać z poczty e-mail. Skrzyknijcie miejscowe dzieciaki i rozpocznijcie przygodę z programowaniem. Poopowiadajcie sąsiadom jak nie dać się oszukać w Internecie i na co tam uważać. A wszystko w niezobowiązującej, majówkowej atmosferze. Po co to wszystko? Bo warto dać innym coś od siebie i pomóc im lepiej zrozumieć Internet! Dla organizatorów najciekawszych inicjatyw przewidziano nagrody!

Koncepcja konkursu

Do konkursu mogą się zgłosić wszyscy: całe szkoły, czy gminy, ale i pojedyncze, prywatne osoby. Co powinniście zrobić?

Krok 1: od 11 do 19 maja 2019 r. zorganizuj piknik, pogadankę, warsztaty, turniej gier, koncert, przedstawienie, potańcówkę albo inne ciekawe majówkowe wydarzenie! Ważne, żebyście w trakcie spotkania była też mowa o nowoczesnych technologiach - jak z nich korzystać i dlaczego warto? Zaproście znajomych, sąsiadów, uczniów i kogo tylko chcecie.

Krok 2: Zarejestrujcie swój pomysł (najpóźniej do 19 maja) używając elektronicznego formularza. Zróbcie to jak najszybciej.

Krok 3: Do 26 maja 2019 r. prześlijcie nam sprawozdanie ze zorganizowanej akcji. Pamiętajcie o zdjęciach, filmach, o wszystkim tym, co może przekonać jurorów, że to właśnie Wy powinniście wygrać, a jest o co walczyć.

Co będzie oceniane?

· pomysłowość – czyli kreatywność Waszej inicjatywy. Uruchomcie wyobraźnię, zaszalejcie!

· „cyfrowość” Waszej imprezy – czyli to co dla nas najważniejsze. Do zagospodarowania są cztery obszary: programowanie dla dzieci, e-usługi administracji, bezpieczeństwo w sieci, jakość życia – czyli szeroko pojęte kompetencje cyfrowe. Im więcej tematów podejmiecie w trakcie inicjatywy, tym większa szansa na nagrodę

· różnorodność grupy – im więcej osób zaangażuje się, tym lepiej

· materiały promocyjne – róbcie zdjęcia, nagrywajcie filmy, wypromujcie inicjatywę w lokalnych mediach i inspirujcie innych – im więcej osób usłyszy o Waszej inicjatywie, tym więcej osób może złapać cyfrowego bakcyla lub dowiedzieć się czegoś nowego o cyfrowym świecie

Co można wygrać?

I miejsce:

10 nagród, gdzie każda z dziesięciu nagród to:

· 1 bon na warsztaty z programowania dla grupy dzieci z klas 1-6 szkoły podstawowej

· 1 robot edukacyjny

· dodatkowo dla najlepszych 3 laureatów: 1 zestaw gadżetów promocyjnych od partnerów, 1 gra Cody Roby oraz 1 głośnik bezprzewodowy

II miejsce:

7 nagród, gdzie każda z siedmiu nagród to:

· 1 robot edukacyjny

· 1 zestaw gadżetów promocyjnych od partnerów oraz

· 1 gra Cody Roby

III miejsce:

· 8 robotów edukacyjnych

Nagrody ufundowali: Centralny Ośrodek Informatyki i Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy oraz sponsorzy: ALSTOR Sp.j. (Sphero), EduSense Sp. z o.o., portal edukacyjny Multimedia w szkole (firma ViDiS SA), LOFI Sp. z o.o., MASF DISTRIBUTION Anna Steć (Alilo), Wonder Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Warsztaty programowania są ufundowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji