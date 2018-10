Cybersecurity Tech Accord rośnie w siłę

Oficjalne podpisanie deklaracji Cybersecurity Tech Accord przez nowych sygnatariuszy miało miejsce podczas konferencji Cybersec w Krakowie. Znalazły się wśród nich 3 firmy z polski – Billennium, Predica oraz Integrity Partners, a także Aliter, Balasys, Cyberservices, Telelink, Safetica.



Misja Cybersecurity Tech Accord polega na promocji bezpieczeństwa w świecie online przy jednoczesnym wsparciu współpracy globalnych firm technologicznych zaangażowanych w ochronę swoich klientów i użytkowników oraz pomoc w obronie przed złośliwymi zagrożeniami.

Aktualnie w ramach porozumienia działa ponad 60 firm z całego świata. Sygnatariusze zobowiązują się do współpracy przy inicjatywach poprawiających bezpieczeństwo, stabilność i odporność cyberprzestrzeni. Łącząc zasoby i doświadczenie światowego przemysłu technologicznego, Tech Accord tworzy punkt wyjścia do dialogu, odkrywania lepszej ochrony i działań na rzecz bezpieczeństwa sieci.



Dzięki zaangażowaniu i wspólnym działaniom członkowie porozumienia dążą do skuteczniejszego zapewnienia klientom, użytkownikom oraz twórcom oprogramowania pełnych informacji i narzędzi, które pozwolą im zrozumieć obecne i przyszłe zagrożenia oraz lepiej się przed nimi chronić. Projektując, rozwijając i dostarczając produkty i usługi, które na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo, prywatność, integralność i niezawodność, są oni w stanie znacząco zmniejszać prawdopodobieństwo, częstotliwość i znaczenie luk w zabezpieczeniach.



Jednocześnie, w ramach działań mających na celu ochronę środowiska online, Cybersecurity Tech Accord ogłosiło partnerstwo z Global Forum on Cyber Expertise (GFCE). GFCE to globalna platforma, której celem jest wymiana najlepszych praktyk i zachowanie podstawowych wartości Internetu – bezpieczeństwa, niezależności i otwartości dla wszystkich. Partnerstwo odgrywa kluczową rolę w połączeniu prac rządów, organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw w celu wymiany najlepszych praktyk i wiedzy fachowej w dziedzinie bezpieczeństwa wirtualnego świata.



Microsoft, jako jeden z sygnatariuszy Tech Accord, aktywnie uczestniczy w pracach GFCE. Pierwszym krokiem jest uruchomienie internetowego seminarium: „Wprowadzenie do chmury obliczeniowej”. Członkowie partnerstwa poruszą tematy dotyczące sieciowego bezpieczeństwa, w tym szyfrowania, ochrony przeglądarki, oprogramowania ransomware i phishingu. Ponadto, stworzona zostanie również seria materiałów szkoleniowych służących jako użyteczne zasoby edukacyjne, do których w przyszłości będą mieli dostęp wszyscy zainteresowani.



Źródło: Microsoft