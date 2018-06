Cyberprzestępcy nie mają wakacji. Oto 6 wskazówek jak nie paść ich ofiarą podczas urlopu

Zrób backup danych przed wyjazdem. Przed wyjazdem na wakacje kupujesz bilety lotnicze, rezerwujesz nocleg i sprawdzasz co warto zwiedzić w okolicach miejsca, w którym się zatrzymasz. Do tej listy należałoby dodać punkt „robisz backup danych”, gdyż jest to jedna z podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu, w przypadku cyberataku nie utracisz dostępu do najpotrzebniejszych zasobów.