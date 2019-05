Cyberprzestępcy atakują nawet obrońców praw człowieka

Jak zauważa Łukasz Nowatkowski, Dyrektor IT G Data Software, izraelska firma NSO Group, którą podejrzewa się o cyberatak na Whatsapp, już wcześniej demonstrowała wątpliwe etycznie działania, między innymi pomagała namierzać rządom Emiratów Arabskich obrońców praw człowieka.

Zdaniem eksperta obecna luka stanowi dużą pokusę dla wszystkich rządów i agencji rządowych. Żeby zyskać dostęp do zwartości telefonu, atakujący musi jedynie zadzwonić do celu, używając właśnie aplikacji Whatsapp.

Nie jest to pierwszy i na pewno nie ostatni przypadek, kiedy firmy i organizacje na zlecenie rządów lub instytucji z nimi powiązanych, chcą zajrzeć do naszych telefonów lub komputerów. Dobrą informacją jest to, że Whatsapp dokonał już poprawek i najnowsza wersja oprogramowania, jest zabezpieczona przed tą formą ataku. Tak czy inaczej 1,5 miliarda jego użytkowników mogło już zostać namierzonych.

Zagrożenia w cyberprzestrzeni to nieustanny wyścig pomiędzy dobrymi i złymi. Możemy się bronić jedynie dzięki rozsądkowi, wzmożonej uwadze oraz aktualnemu oprogramowaniu antywirusowemu.

Źródło: G DATA