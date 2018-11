Cyberoszustwa w sam raz na Black Friday

Fałszywe oferty handlowe, podszywanie się pod strony popularnych sklepów internetowych, to praktycznie codzienność, jak twierdzi Łukasz Nowatkowski, Dyrektor IT G DATA Software. Ekspert dodaje, że okres przedświąteczny, a tym bardziej takie dni jak Black Friday i Cyber Monday, sprawiają, że jesteśmy bardziej podatni na oszustwa. Otrzymujemy setki maili z atrakcyjnymi ofertami, a część z nich to zwykłe haczyki na naiwnych.

Przestępcy wykorzystują nic innego jak naszą chciwość i nieuwagę. Jeśli otrzymamy informację z fantastyczna zniżką, istnieje duża szansa na to, że klikniemy w link, przekierowujący nas do np. fałszywego sklepu internetowego, lub otworzymy załącznik, który potencjalnie może zawierać wirusy.

Najczęściej do zagrożenia naszego komputera dochodzi przez nieuwagę. Czytamy szybko i nie zwracamy uwagi na, na przykład, zamianę liter w nazwie strony na którą chcemy wejść. Jeśli już wejdziemy na taką stronę, zagrożeń jest wiele: od wykradzenia danych, poprzez zainstalowanie złośliwego oprogramowania. Gorzej jeśli dokonamy zakupu, wtedy bezpośrednio zagrożone są nasze konta, jak twierdzi wspomniany ekspert.

Starajmy się też unikać konkursów, które kuszą nagrodami. Jedyne co musimy zrobić to podać nasze dane, numer telefonu, adres. To wystarczy aby narazić się na niebezpieczeństwo. Takie oferty mogą trafić do nas nie tylko poprzez mail, ale również sms. Jeśli nie znamy źródła, nie otwierajmy linków zawartych w wiadomościach tekstowych.

Jak się bronić przed oszustami? Wykazywać przede wszystkim zdrowy rozsądek i uwagę. Nie otwierajmy maili i załączników od nieznanych nam nadawców, starajmy się korzystać tylko ze znanych nam sklepów internetowych i zwracajmy uwagę na charakterystyczną „zieloną kłódkę”. Nowatkowski dodaje, że musimy też pamiętać o aktualizacjach systemów operacyjnych i oprogramowania antywirusowego. Im nowsza wersja tym większa szansa, że obronimy się przed oszustami.

Źródło: G Data