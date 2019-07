CV i aplikacja do pracy - 3 przydatne informacje

Wygląd CV - wrażenia wizualne, estetyka oraz jej znaczenie Klauzula do CV - RODO, UODO i inne aspekty ochrony danych osobowych Informacje w CV - przekaz konkretny i jasny

Wygląd CV - wrażenia wizualne, estetyka oraz jej znaczenie

Niewątpliwie kwestie estetyczne odgrywają w dzisiejszych czasach bardzo istotną rolę dla wielu osób. Nie inaczej jest w sprawie CV. Dokument trzeba przygotować schludnie i w sposób uporządkowany. Jednocześnie czasem warto zadbać o to, aby uwidocznić także swoją kreatywność w warstwie wizualnej. Wiele zależy od stanowiska, na jakie aplikujemy i od okoliczności towarzyszących. Niemniej jednak należy zatroszczyć się o to, aby informacje zawarte w CV były zaprezentowane w sposób przejrzysty. Niektórzy stawiają na proste wzory dokumentu, inni puszczają nieco wodze fantazji. Trzeba pamiętać o wyczuciu, które jest tutaj niezwykle ważne.

Klauzula do CV - RODO, UODO i inne aspekty ochrony danych osobowych

W CV umieszczana jest także klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych. Warto być zorientowanym w tym obszarze, ponieważ ma on niebagatelne znaczenie. RODO jest gorącym ostatnimi czasy tematem, jednak wciąż nie wszyscy go opanowali. Przydatne informacje w tym zakresie znaleźć można na stronie UODO. Ciekawym źródłem może okazać się tutaj też przygotowany przez UODO Poradnik dla pracodawców. Również osoby starające się o pracę mogą w nim znaleźć interesujące rzeczy.

Informacje w CV - przekaz konkretny i jasny

Sama grafika to jednak nie wszystko. W CV ważne jest także to, co mamy do przekazania. Dobrze jest zadbać o to, aby zaprezentować potencjalnemu pracodawcy, czy też rekruterowi odpowiedzialnemu za wybór zatrudnionych wszystkie istotne informacje. Oznacza to, że powinniśmy zastanowić się nad tym, co umieścić w CV i dlaczego właśnie te wiadomości mają znaczenie. Przesadne rozpisywanie się nie jest wcale dobrym pomysłem. Cóż z tego, że posiadamy obszerne doświadczenie zawodowe, jeśli nie ma ono żadnego związku ze stanowiskiem, na które aplikujemy i dziedziną, w której chcemy działać? Jednocześnie warto postawić na konkrety oraz zwięzłość, choć nie można popadać w przesadę.

