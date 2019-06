Cukrzyca? Pomoże asystent na Messengerze

Mimo, że Google powoli wprowadza polskiego asystenta na głośniki oraz inne urządzenia poza smartfonami, aplikacji na Asystencie Google w kategorii Zdrowie i Fitness na razie jest bardzo niewiele. Asystent Google od Cukrzyca.pl to pierwsza aplikacja głosowa dla diabetyków w Polsce. Funkcjonuje z powodzeniem już od kwietnia i miesięcznie ponad 700 osób zasięga na nim porady.

Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych, a liczba osób z cukrzycą z roku na rok systematycznie rośnie. Wiąże się ona z wieloma restrykcjami.

- Tworząc portal Cukrzyca.pl zauważyliśmy, że to właśnie pilnowanie diety sprawia najwięcej trudności w codziennym życiu z cukrzycą. Liczne ograniczenia żywieniowe, konieczność zdyscyplinowania się i samokontroli to jeden aspekt - mówią specjaliści z portalu Cukrzyca.pl - Na początku jednak konieczność liczenia kalorii, sprawdzanie indeksu glikemicznego produktów oraz obliczanie wymienników węglowodanowych może być tym, co zniechęca najbardziej do zadbania o swoją zdrową dietę.

Ok, Google. Porozmawiaj z Cukrzyca.pl

Użytkownicy od teraz mają możliwość wyboru: czy chcą porozmawiać z Asystentem głosowo

czy wolą napisać do bota na Facebooku. Asystenta Google Cukrzyca.pl uruchamia się w bardzo prosty sposób. Na Messengerze jest to tak samo łatwe: wystarczy odnaleźć na Facebooku fanpage

Cukrzyca.pl i napisać wiadomość. Bot pokieruje rozmową, podpowiadając nam o co możemy pytać.

Pytając Asystenta “Co potrafisz?” , dowiemy się, że poda on nam indeks oraz ładunek

glikemiczny składników, podpowie wartość wymiennika węglowodanowego oraz białkowo-tłuszczowego.

Jak dalej rozwija się aplikacja?

Z aplikacji korzystają użytkownicy z cukrzycą, ale również osoby z insulinoopornością.

- Cały czas monitorujemy odpowiedzi użytkowników, aby ulepszać nasze rozwiązanie. To daje

nam prawdziwy wgląd w to, czego potrzebują osoby z cukrzycą. Właśnie z analizy pierwszych

miesięcy dowiedzieliśmy się, że nie każdy chce korzystać z Asystenta Google. Wprowadzenie

bota na Messengerze było odpowiedzią na potrzeby użytkowników. Dodaliśmy również

zagadnienia związane z insulinoopornością oraz jeszcze więcej teorii - mówią specjaliści Cukrzyca.pl.

Już niedługo z Asystentem będzie można porozmawiać za pomocą urządzeń Google Home.

To rozwiązanie już teraz jest testowane w Polsce przez Google. Asystenta Cukrzyca.pl można teraz przetestować zarówno przez Asystenta Google jak i przez Messengera.