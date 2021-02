COVID-19: Pulsoksymetry można oddawać na poczcie

Program DOM to system zdalnego monitoringu parametrów osób zarażonych COVID-19, których stan zdrowia pozwala na odbycie izolacji w domu. Umożliwia szybkie wykrycie pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia powinni zostać skierowani na leczenie szpitalne. W ramach diagnostyki monitorowany jest poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem.

Pacjenci otrzymują pulsoksymetry, a także korzystają z sytemu do przekazywania i monitorowania danych w Centrum Kontaktu DOM. W ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia, pocztowcy doręczyli już około 175 tys. pulsoksymetrów. Do tej pory zwrot urządzeń był możliwy wyłącznie drogą kurierską, poprzez zgłoszenie w aplikacji PulsoCare, infolinię lub dedykowany adres e-mail.

Obecnie Ministerstwo Zdrowia udostępniło ozdrowieńcom również opcję dostarczenia pulsoksymetru do dowolnej placówki pocztowej, urzędu (UP) lub filii (FUP), z wyłączeniem agencji pocztowych. Lista wszystkich placówek pocztowych gotowych do odbioru pulsoksymetrów (urzędów lub filii) jest dostępna na stronie placowki.poczta-polska.pl. Osoba, u której skończy się izolacja sama wybiera placówkę, do której odda pulsoksymetr. Ze względów bezpieczeństwa na poczcie będą przyjmowane wyłącznie urządzenie zapakowane w kopertę zwrotną, która została doręczona wraz z pulsoksymetrem.

Fot. gov.pl