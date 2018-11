Coraz więcej Polek w STEM. Jak edukować, żeby lepiej skorzystać z kobiecego potencjału w innowacyjnych obszarach?

Wyrażenie “STEM” to akronim powstały z angielskich słów Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). O tym, jak nauka w tych obszarach jest istotna, w czym polskie szkoły nie dają sobie rady i dlaczego rozpoczynanie edukacji STEM w szkole podstawowej to za późno, rozmawiano podczas Perspektywy Women in Tech Summit odbywającej się w Warszawie 27-28 listopada.

Dobre zmiany

W roku akademickim 2017/18 udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych wyniósł 14,3%. Choć to wciąż znaczna mniejszość, z raportu „Kobiety na politechnikach 2018 – Rewolucja informatyczek?” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wynika, że ostatni rok przyniósł największy wzrost tego odsetka w historii, aż o jedną ósmą w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to, że ponad 1,1 tys. więcej dziewczyn zostało przyjętych na studia w roku 2017 niż w 2016, a liczba studentek informatyki rośnie w tej chwili dwa razy szybciej niż studentów płci męskiej.

Optymistyczny trend potwierdzają dane największej polskiej szkoły IT Coders Lab. W 2013 roku, kiedy powstała, 100% absolwentów stanowili mężczyźni. Rok później odsetek kobiet wynosił 20%, w 2018 roku już 30% absolwentów to kobiety, co potwierdza Olga Zalent, dyrektor zarządzająca szkołą.

Zmianą jest sam fakt, że o temacie coraz więcej się mówi w kręgach biznesowych, naukowych i medialnych. Sama konferencja zgromadziła ponad tysiąc kobiet - zarówno doświadczonych programistek czy zarządzających dużymi firmami, jak i dopiero stawiających pierwsze kroki w świecie inżynierii, IT, nauce i innowacjach.

Wiele do poprawy

Krystyna Boczkowska, CEO Bosch Polska stwierdziła, że sytuacja na polskim rynku pracowniczym wygląda źle, bo system edukacji nie przygotowuje do wyzwań współczesnego świata technologicznego. Zauważa, że czasy, w których koniec studiów oznaczał koniec nauki, bezpowrotnie minęły. Uczymy się całe życie, ale powinniśmy rozpoczynać naukę bardzo wcześnie - w przedszkolu. Ponadto pani inżynier twierdzi, że w szkole pewnych stereotypów jest za dużo

Teresa Jankowski, stojąca na czele australijskiej organizacji STEM Nation, która edukuje nastolatków, twierdzi zaś, iż od początku musimy przekazywać dzieciom, że w porażkach nie ma nic złego. Że trzeba próbować, eksperymentować, czasem przegrywać, a potem dalej próbować.

Dr Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zwrócił natomiast uwagę na nową podstawę programową w polskich szkołach, która zawiera elementy programowania. Ekspert nie chce generalizować, ale jego zdaniem, póki co nie do końca się ona sprawdza, bo dzieci na lekcjach informatyki wciąż uczą się malować w Paincie i obsługiwać myszkę.

Tylko 48% kobiet pracujących obecnie w IT odbywało studia na kierunkach ścisłych, a wśród nich 76% studiowało informatykę (badanie Kobiety w IT). Olga Zelent z Coders Lab zauważa, że kobiety tworzą bardziej nieformalny model edukacji. Bazują głównie nie na wiedzy akademickiej, lecz praktycznej. Podkreśliła też, jak ważne jest wsparcie mentorów i wzajemne wspieranie się kobiet.

W konferencji Perspektywy Women in Tech Summit wzięła też udział amerykańska ambasador Georgette Mosbacher oraz komisarz europejska do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, Marija Gabriel. Ta druga powiedziała o problemach, które sprawiają, że kobiety są niedoreprezentowane w branży IT. To m.in. nieodpowiednie umiejętności edukacyjne, stereotypy, brak wzorców do naśladowania, słabo rozwinięte sieci biznesowe, małe wsparcie finansowe czy to, że środowisko przedsiębiorców zamknięte jest dla kobiet.

Źrodło: Coders Lab