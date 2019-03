Coraz więcej cyberzagrożeń czyha na firmy, a specjalistów ds. bezpieczeństwa brak

W badaniach przeprowadzonych na potrzeby firmy Trend Micro wzięło udział 1125 osób podejmujących decyzje w działach informatycznych firm na całym świecie. W 69% przedsiębiorstwach stwierdzono, że automatyzacja zadań dotyczących cyberbezpieczeństwa oparta na sztucznej inteligencji ograniczy niekorzystne skutki braku specjalistów. 63% decydentów z działów informatycznych zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję do automatyzacji procesów bezpieczeństwa. O ile jednak sztuczna inteligencja może efektywnie przetwarzać dane, to wykwalifikowani specjaliści ds. zabezpieczeń są niezbędni do analizowania wyników i zarządzania całą strategią ochrony.

Jak informuje firma Gartner, brak specjalistów ds. bezpieczeństwa jest problemem od lat i powoduje, że technologie zabezpieczające są stosowane w sposób nieprawidłowy. Należy spodziewać się, że liczba nieobsadzonych stanowisk w tym obszarze wzrośnie z 1 mln w 2018 r. do 1,5 mln pod koniec 2020 r. Większość przedsiębiorstw w ogóle z trudem znajduje pracowników, a w przypadku specjalistów problem jest jeszcze większy, jak czytamy dalej w raporcie Gartnera.

Według Gartnera zarządzane usługi wykrywania włamań i reagowania na nie (MDR) spełniają oczekiwania firm różnej wielkości, które nie mają wewnętrznych pracowników ani doświadczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ale nie chcą ograniczać się do technologii prewencyjnych, lecz inwestują w dodatkowe zabezpieczenia, aby monitorować swoje środowisko w trybie 24/7, wykrywać zagrożenia i reagować na nie.

Dodajmy, że jest się przed czym chronić. W ubiegłym roku w 64% firm odnotowano wzrost liczby zagrożeń cybernetycznych.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Trend Micro przez firmę Opinium. W internetowej ankiecie wzięło udział 1125 decydentów z działów informatycznych, którzy odpowiadają w swoich firmach za cyberbezpieczeństwo i pracują w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Szwecji, Finlandii, Francji, Holandii, Polsce, Belgii i Czechach.

Źródło: Trend Micro