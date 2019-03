Coraz chętniej korzystamy z dostaw do punktów odbioru

Dostawy do punktów z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków. Nic dziwnego. Odbiór w wybranym punkcie nie wymaga obecności pod wskazanym adresem. Ponadto przesyłkę możemy przejąć w dogodnym dla nas czasie.

Wraz ze wzrostem zainteresowania tego typu rozwiązaniem, rośnie liczba punktów, która w 2018 roku wyniosła 25 tys., wzrastając o kolejne 7 tys. w stosunku do roku poprzedniego. Co istotne, punkty to już nie tylko paczkomaty, ale wiele sieci i lokalizacji jak m.in. sklepy, kioski, placówki Poczty Polskiej.

Dostawy do punktów popularne nie tylko w największych miastach

Jak wykazały dane firmy Sendit, w 2018 roku najwięcej przesyłek za pośrednictwem platformy Bliskapaczka.pl dostarczano do punktów na terenie największych miast Polski, takich jak kolejno m.in.: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Rzeszów czy Opole.

Chociaż najwięcej, bo 27,4% wszystkich dostaw do punktów odnotowano w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, zaraz za nią plasują się miasta dawniej wojewódzkie, o zaludnieniu w przedziale 100 tys. – 500 tys. z wynikiem 26,9%. Za nimi, kolejno: miasta z liczbą mieszkańców od 30 tys. do 100 tys (22,1%), miasteczka od 10 tys. do 30 tys. z udziałem 17,1% oraz niewielkie miejscowości do 10 tys. mieszkańców, na terenie których dostarczanych jest 6,5% wszystkich przesyłek do punktów.

Zaskakujące były wyniki dotyczące liczby odbiorów w punktach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, gdyż okazuje się, że współczynnik ten jest najwyższy w mniejszych miejscowościach, często należących do aglomeracji miejskich. Liderem pod tym względem w 2018 roku była miejscowość Koziegłowy z wynikiem 59,5, a za nią, kolejno, m.in.: Podkowa Leśna z wynikiem 45, Przecław – 39,2, Siechnice – 38,8, Dobra – 32,4 czy Serock z wynikiem 30,8. Dla porównania, spośród dużych miast (pow. 500 000 mieszkańców), najlepiej w tym rankingu wypadł Wrocław, który uplasował się na 33 pozycji z wynikiem 20,8. Warszawa zajmuje okrągłe, 50 miejsce z wynikiem 19,2. Można więc zauważyć, że dostawa do punktów jest najpopularniejsza wśród mieszkańców małych miejscowości.

Jak się okazuje, najwięcej paczek do wybranych punktów Polacy zamawiają w okresie przedświątecznym i świątecznym, tj. w październiku, listopadzie oraz grudniu, który dominuje pod tym względem. Z kolei najmniej – na przełomie wiosny i lata.

Dostawa w punkt vs. tradycyjne dostawy kurierskie pod drzwi

Tradycyjne przesyłki kurierskie pod drzwi wciąż cieszą się wśród Polaków największą popularnością, jednak z roku na rok rośnie również zainteresowanie dostawami do punktów. Jak wynika z danych Sendit, ich liczba w 2018 roku – w stosunku do poprzedniego – wzrosła o blisko 39%.

Interesujące wydają się również najchętniej wybierane przez Polaków punkty dostaw – w 2018 najwięcej przesyłek, spośród 25 tys. punktów w całej Polsce, odebrano w paczkomatach InPost przy ul. Jerzego Bajana 1 we Wrocławiu z wynikiem 345. Wśród liderów znalazł się również warszawski punkt InPost przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 14 przy stacji metra na Kabatach z wynikiem 329 oraz w Poznaniu, przy ul. Opieńskiego 1 – z liczbą 325.

Źródło: Sendit S.A.