Coraz bliżej święta. 70 polskich prezentów na Mikołajki i pod choinkę

Modele zegarków naręcznych G. Gerlach noszą nazwy pochodzące od postaci i wydarzeń historycznych (na zdjęciu General Sosabowski). Marka działa od 2012 roku.

Sympatyczny popis aktorski Wiesława Gołasa, Elżbiety Czyżewskiej i Edwarda Dziewońskiego z występami zespołu "Mazowsze" w tle. Mniej znane oblicze Stanisława Barei.

Kosmetyk naturalny z krakowskiej manufaktury {iossi} dla prawdziwego mężczyzny, stworzony przez pasjonatkę zarówno kosmetyków, jak i ich naturalnego wytwarzania.

Intrygująca i urzekająca literatura - piszą recenzenci. Literacko nienaganna powieść Olgi Tokarczuk to książka-ambasador, zdobywa nie tylko polskie, ale i zagraniczne nagrody literackie.

Ciekawa rodzina gra, oparta o prosty pomysł (zadawanie pytań i odpowiedzi na nie), która może pomóc w jeszcze bliższym poznaniu się graczy.

W sklepiku Ludowe Love miłośnicy tradycji i folku kupią spinki do mankietów ze wzorami łowickimi czy parzenicą. Koszulę z takim kogutkiem można nosić nie tylko na koncercie Mazowsza.

PROSTO - słowo-klucz. Pasiasta bluza od polskiej firmy założonej w 1999 roku przez Wojtka "Sokoła" Sosnowskiego (a ubrania produkującej od 2003 roku) to klasyka polskiej mody ulicznej.

Monumentalne dzieło wybitnego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. Wrażliwy muzycznie odbiorca (i to nie tylko polski) powinien poznać przynajmniej wybrane jego dzieła.

Stanisław Ryłko zaczął tworzyć buty w 1964 roku. Dziś marka ma swoje stałe miejsce w polskiej modzie. Co powiecie na stylizację z czarnego zamszu, z fantazyjnym zameczkiem?

Motywy morskie dla niemowlaka i trochę starszego dziecka. Miło otulić się miękką i starannie wykonaną kołderką od Makaszki.

"Umówmy się na dziś" - na podróż do przedwojennej rewii i kabaretu. Zaprasza Warszawska Orkiestra Sentymentalna, która gra dawne utwory specjalnie dla współczesnego odbiorcy.

Warszawska palarnia Coffeelab zaprasza na pyszną kawę z całego świata. Co powiecie na świeżo palone espresso z czekoladową słodyczą i lekkimi nutami orzechów i pistacji z Brazylii?

Wrocławska firma EcoBike to jeden z pierwszych polskich producentów rowerów elektrycznych, zdobywający uznanie nie tylko na rodzimym rynku. Model Bryza skierowany jest głównie do pań.

Reżyser Borys Lankosz zaprasza na spotkanie ze znakomitym tercetem aktorskim Buzek-Janda-Polony i zostawia widza z koniecznością zmierzenia się ze zdaniem "Wszystko ma drugą stronę..."

Wisząca lampa (model Eye Graphite) marki Nowodvorski - częstochowskiej firmy działającej od 1994 roku - zadowoli gusta najbardziej wymagających dekoratorów wnętrz.

"Mikrotyki" to napisane z nerwem i niezwykłą wrażliwością opowiadania-migawki Pawła Sołtysa (Pablopavo) - polskiego autora tekstów i ich wykonawcy (Vava Muffin, Pablopavo i Ludziki).

Z "Wściekłymi wieszczami" od marki Nad Wyraz chętnie pójdą na zakupy ci, którzy cenią kanon polskiej literatury, ale nie boją się podejść do niej z poczuciem humoru i dystansem.

Gra planszowa wyprodukowana przez 11bit studio, uznanego na świecie twórcy gier wideo, który z powodzeniem przeniósł jedną ze swoich najciekawszych produkcji do wersji planszowej.

Opowieść dla młodszych i starszych miłośników kotów, w świetnej interpretacji Jarosława Boberka, dzięki któremu każdy bohater ma charakter. Do słuchania wspólnie z dzieckiem.

Dosmucacz, tanie dranie, gwoździk (przeleciał, psia mać!)... Świetne jako prezent sentymentalny, a Wy młodzi posłuchajcie i inspirujcie się tym, jak świetnie można poruszać się w rodzimym języku.

Manta to jedna z najbardziej dynamicznych polskich firm w ogóle, a w produkcji urządzeń elektronicznych wiodąca. Telewizory 3D produkowała jako jedna z pierwszych w Polsce.

Torba Feeria marki La Millou - lekka, wodoodporna i podzielona zgodnie z potrzebami mam - świetnie sprawdzi się przy pakowaniu całej baterii potrzebnej przy spacerze z dzieckiem.

Mocna, wedle recenzji "brudna" proza Jakuba Żulczyka o życiu we współczesnym mieście, która stała się bazą do powszechnie chwalonego serialu o tym samym tytule.

Debiutancka (i zapomniana) płyta Zbigniewa Wodeckiego, wydana ponownie w 2015 roku przez autora i polski big band Mitch&Mitch. Posłuchawszy choćby filuternej piosenki "Panny mego dziadka" można pożałować, że artysta nie poszedł nieco inną drogą...

Sympatyczna gra rodzinna z ciekawą historią. Jej pierwowzór ("Hodowla Zwierzątek") został zaprojektowany w latach 40-tych przez polskiego matematyka Karola Borsuka. Kopię "Hodowli Zwierzątek" można zobaczyć w warszawskim Muzeum Powstania Warszawskiego.

Adam "Nergal" Darski z kontrowersyjnego zespołu Behemoth wydał z Johnem Porterem (wciąż obrazoburczy) album pod szyldem Me and That Man. Warto poznać i wyrobić sobie własną opinię.

Polska odzież podróżnicza marki "Szwendam się" jest obecna na rynku od 2015 roku. Po jej chętnie sięgną miłośnicy aktywnego życia i przygód.

Jeśli w Polsce uchował się gracz, który nie zna "Wiedźmina" ze studia CD Project, najwyższa pora nadrobić zaległości. Na prezent świetnie nada się limitowane wydanie całej trylogii.

Wielojęzyczny syntezator mowy Ivona to wciąż jedno z najlepszych rozwiązań przekształcających tekst na mowę. Pomoże w czytaniu i korzystaniu z internetu osobom niewidzącym.

Płytę z 2000 roku przypominamy, bo wykonawca utworów Chopina - Stanisław Drzewiecki (rocznik 1987) - był muzycznym objawieniem. Pianiście towarzyszy orkiestra Sinfonia Varsovia.

Vianek to kosmetyki naturalne oparte o zioła pochodzące z podlaskich upraw ekologicznych. Inspiracją dla marki stał się unikatowy tradycyjny motyw kwiatowy z małopolskiej wsi Zalipie.

Zaledwie 6 minut popisu Tomasza Bagińskiego. Jeśli znacie widza o mocnych nerwach, "hardkorowym" poczuciu humoru, ale i wrażliwego - to wymarzony prezent dla niego.

Andrzej Sapkowski w ośmiotomowej sadze o Wiedźminie stworzył świat fantasy zaliczany do światowej klasyki. Staranne wydanie sprawdzi się jako prezent.

Oprawiony w srebro bursztyn z inkluzjami, wykonany w szczecińskiej pracowni jubilerskiej "Terpiłowski" spodoba się fankom zarówno bursztynu, jak i unikatowej biżuterii.

Wybitna powieść Jacka Dukaja osadzona w alternatywnej rzeczywistości historycznej (1924 rok). Majstersztyk godny uwagi nie tylko dla miłośników literatury fantastycznej.

Kto w jakimkolwiek uzdrowisku polskim zajrzał do sklepiku sanatoryjnego, ten wie, że niemal każda miejscowość o takim statusie oferuje autorskie kosmetyki. Rabka-Zdrój przygotowała linię opartą o miejscową solankę.

Marka Kazar to nie tylko buty, ale też przyzwoita galanteria skórzana.

Lao Che zbudowało swoją markę przede wszystkim dzięki płycie "Powstanie Warszawskie". Ale nasza historia na Powstaniu się nie kończy. Obywatele, pora na lekcję "Wiedzy o społeczeństwie"!

Odrobina (a może trochę więcej) klasycznej polskiej słodyczy z miasteczka pod Warszawą.

Indywidualna gra dla dzieci ucząca programowania, z wykorzystaniem planszy i tabletu. Dziecko, pomagając robotowi Scottie po lądowaniu na Ziemi, uczy się myślenia programistycznego.

Gdybyście zapytali babć, z czym kojarzy im się Milanówek, wiele z nich powie, że z jedwabiem. Ręcznie malowane jedwabne szale z Milanówka można kupić do dziś.

Na Kaszubach w miejscowości Łubiana mieści się jedna z polskich fabryk porcelany Lubiana (od 1969 roku). Oferuje nie tylko klasyczne zastawy czy filiżanki, ale też porcelanowe regionalne kufle.

Misia Whisbear stworzyły dwie siostry - i mamy. Przyjazna przytulanka wydaje delikatny dźwięk, który doskonale usypia niemowląta. Whisbear zapewnia spokojny sen dzieci.. i rodziców.

Taco Hemingway i Quebonafide pod szyldem Taconafide wydali płytę kontrowersyjną, ale wartą posłuchania, by nie tylko "jeść, pić, spać... jak tamagotchi". O płycie SOMA 0.5 mg pisał także DI.

W dolnośląskim Bolesławcu tradycja ceramiczna ma kilka setek lat. Charakterystyczne naczynia ceramiczne produkuje się tam od 1946 roku - najdłużej w powojennej Polsce.

Kontrowersyjny i trudny film z nurtu "kina moralnego niepokoju", jednak pełen znakomitości: zdjęcia Sławomira Idziaka, główna rola Mirosława Baki, muzyka Zbigniewa Preisnera.

Pierwsza polska butelka filtrująca marki Dafi. Polecana jest dla osób, które chcą unikać opakowań jednorazowych i bezpiecznie korzystać z kranówki, gdziekolwiek są.

Wyjątkowa wykonanie muzyki Chopina. Jazzowy zespół wokalny NOVI w 1971 roku nadał muzyce naszego największego kompozytora nowy, chwytający za serce wydźwięk. Warto poznać.

Polka Marzena Sowa (1979) i Sylvain Savoia przygotowuje komiksy z serii "Marzi" we Francji na bazie doświadczeń Marzeny z lat 80-tych ze Stalowej Woli. W Polsce "Marzi" wydaje Egmont.

Robot Photon to pieczołowicie opracowany robot edukacyjny, który "rośnie razem z dzieckiem". Pochodzi z Białegostoku i od kilku lat podbija serca młodych adeptów programowania i ich rodziców.

Niedawno odeszła Kora, więc wiele osób sięga - po raz pierwszy lub ponownie - po jej twórczość. Zawsze warto posłuchać płyty "Nocny patrol"(najlepiej winylowej) z 1983 roku. Klasyka.

Choćbyśmy uczniami byli // najtępszymi w szkole świata, sięgnijmy po mądre słowa naszej noblistki.

W Ćmielowie w województwie świętokrzyskim porcelana cienkościenna produkowana jest od 18 wieku. Zachwyca do dziś, choćby w motywie peonii namalowanej na klasycznej białej porcelanie.

Warto wrócić do klasyki polskiej literatury dziecięcej w wersji audio - zarówno ze względu na samą książkę, jak i na znakomitą interpretację Anny Seniuk.

Simple to jedna z marek najciekawszych i zachwycających charakterną elegancją. W sukienkach tej marki wiele kobiet czuje się elegancko (wręcz wytwornie), a jednocześnie nie schematycznie.

2w1: Puszcza Białowieska i jej badaczka prof. Simona Kossak. Wywodząca się z "tych" Kossaków Simona poszła drogą biologa, a jej książki przybliżają świat przyrody kolejnym pokoleniom.

Eco Toys tod 2012 produkuje zabawki drewniane. Piękne domki dla lalek łączą naturalny materiał i staranne wykonanie ze stylem, który trafi w gusta najbardziej wymagających małych odbiorczyń.

Kolejna propozycja z cyklu "dwa w jednym". Fabularyzowana opowieść o wielkiej polskiej uczonej jest dla widza wartością samą w sobie, a dochodzi do tego świetna rola Karoliny Gruszki.

Zapraszamy na osobiste spotkanie z noblistą.

W podkarpackim Iwoniczu-Zdroju funkcjonuje uzdrowisko, a tamtejsze wody podziemne stały się dla polskiej marki Iwostin bazą do produkcji dermokosmetyków z nieco wyższej półki cenowej.

Debiutancka płyta zespołu Żywiołak, czyli tradycyjne instrumentarium, dwa żeńskie szalejące głosy i wyprawa w świat nie tak dawnych wierzeń i obrzędów słowiańskich.

Marka Medicine reklamuje się jako "codzienna terapia". Sprawdź sama - ubrania z charakterem i praktyczne spełnią oczekiwania dziewczyn o różnych stylach ubierania, bez drenowania kieszeni.

Marka kosmetyków luksusowych Eris to dzieło życia jej założycieli. Irena Eris, doktor farmacji, opracowuje kosmetyki pielęgnacyjne od 1983 roku, kiedy jako trzydziestotrzylatka założyła swoją rozwijaną z sukcesem firmę. Seria "Body Art" to kosmetyki do pielęgnacji ciała.

Klasyczna zabawka w drewnianym wykonaniu, jeden z pomysłów rodzinnej firmy Planeco - małej manufaktury z Józefowa, specjalizującej się w ładnych, przyjaznych zabawkach drewnianych.

Zimą tylko na Stoprocent! Szczecińska pierwsza polska bezkompromisowa marka odzieżowa od 1999 roku ubiera fanów hip-hopu i sportów ekstremalnych.

Bardzo przyjazne misiowe memory, stworzone wspólnie przez markę ubrań dziecięcych Endo i polskiego producenta gier Granna.

Wiesław Wojas buty pod marką "Wojas" produkuje od 1990 roku. Buty nowotarskiej marki radzą sobie równie dobrze jak ich twórca!

Aleksandra Kurzak, wybitna polska sopranistka, wydała w 2011 roku album "Gioia!" (Radość!) z ulubionymi ariami operowymi. To świetne wprowadzenie w operę w znakomitym wykonaniu.

Debiut ekranowy Krystyny Jandy, świetna rola Jerzego Radziwiłłowicza, rzetelny portret "tamtych czasów", a do tego po prostu dobry film w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Dr Mikołaj Gołachowski, polski biolog i podróżnik, jak nikt umie opowiadać o zwierzakach, także od .... strony. Dzieci z zachwytem słuchają opowieści o obyczajach hipopotamów czy śledzi, w czym pomagają ilustracje Marii "Mroux" Bulikowskiej.

Wrocławska firma Arta Tech zaprasza do świata solidnych czytników inkBOOK. inkBOOK Prime, lekki i jednocześnie wytrzymały nada się np. jako pierwszy czytnik dla młodego e-czytelnika.