Codzienna rutyna – dlaczego warto włączyć do niej produkty konopne?

Produkty konopne – do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego

Aktualnie produkty konopne dostępne są w kilku formach. Ze względu na łatwość stosowania popularne są maści konopne, o których więcej przeczytasz tutaj: https://kanaste.pl/blog/masc-konopna/. Działają one miejscowo, przynosząc ulgę np. po intensywnym wysiłku fizycznym. Jednak korzystać z nich mogą nie tylko osoby aktywne – maść z kannabinoidami równie dobrze sprawdza się podczas codziennej pielęgnacji skóry.

Produkty konopne dostępne są też w formie olejków. Różnią się one od maści sposobem aplikacji – są przeznaczone do stosowania wewnętrznego. Olej umieszcza się pod językiem, a w odmierzeniu dawki pomaga specjalny zakraplacz dołączony do butelki.

Dlaczego warto sięgnąć po produkty konopne – maści i olejki?

Osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym z reguły oznacza konieczność zmodyfikowania dotychczasowych nawyków i wprowadzenia nowych zasad. W przyswajaniu nowych nawyków pomocne mogą być produkty konopne. Regularnie stosowany olejek CBD może pomóc Ci w zwiększeniu ogólnej równowagi ciała i umysłu. Sięgając po niego wieczorem, ułatwisz sobie nocny relaks. Wypoczęty będziesz miał więcej sił, aby zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami.

Produkty konopne mogą wesprzeć Cię, gdy próbujesz się wyciszyć i uwolnić od stresu. Jest to szczególnie ważne, jeżeli masz stresującą pracę lub w Twoim życiu nie brakuje sytuacji będących źródłem nerwów.

Jak długo trzeba stosować produkty konopne, aby zauważyć różnicę?

To kwestia indywidualna. Niektóre osoby wskazują, że efekty włączenia olejku CBD do swojej codziennej diety zauważyły od razu – po pierwszym użyciu. Jednak dopiero regularne korzystanie z produktów z kannabinoidami w składzie pozwala utrzymać ich stałą ilość w organizmie. To z kolei może pomóc w osiągnięciu równowagi, czyli zniwelowaniu natłoku myśli i uwolnieniu się od stresu.

Inaczej może być z maścią konopną. To środek, który działa miejscowo. Kannabinoidy wnikają w głąb skóry po rozprowadzeniu na niej produktu. Z tego względu maści konopne są popularne wśród osób uprawiających różne sporty – np. biegaczy. Nałożenie warstwy maści na skórę może przynieść ulgę obolałym mięśniom czy stawom.