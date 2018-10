CodeWeek w salonach iSpot

Tydzień Kodowania wspiera naukę programowania, zwracając tym samym uwagę na rosnące znaczenie umiejętności cyfrowych we współczesnym świecie. iSpot kolejny raz dołącza do ogólnoeuropejskiej akcji i organizuje warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat. W tym roku organizator zaprasza rodziców ze swoimi pociechami do 8 salonów w największych miastach Polski. Na uczestników spotkań, oprócz potężnej dawki wiedzy i świetnej zabawy, czekają słodkie upominki.

Eksperci, wykorzystując programy – Swift Playgrounds i OSMO Coding, wprowadzą podopiecznych w podstawy cyfrowego świata. Kurs Swift Playgrounds dla dzieci w wieku od 9 do 13 lat to ciekawe i kreatywne lekcje. Zadania stawiane uczestnikom, pozwolą zapoznać się najmłodszym z językiem Swift. Stworzony przez kalifornijskiego giganta język służy do tworzenia prawdziwych aplikacji na Maca i system IOS. OSMO Coding to z kolei propozycja dla młodszych dzieci, w wieku 5 – 8 lat. Gra przystosowana do systemu IOS, uczy twórczego rozwiązywania problemów i logicznego myślenia. Gracz pomaga bohaterowi – Awbie’emu zbierać smakowite truskawki podczas wędrówki, używając w tym celu prostych komend programistycznych.

Warsztaty odbywają się w 7 miastach Polski: w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Katowicach, Wrocławiu i w Krakowie. Obowiązują zapisy.

Źródło: iSpot Polska