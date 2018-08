CodeWeek coraz bliżej. Pamiętaj - pierwsze 1000 zgłoszeń zostanie nagrodzonych!

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.



To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką. Wydarzenia mogą zorganizować wszyscy zainteresowani: Ty, Twoi znajomi, przedstawiciele branży IT, biblioteki miejskie, nauczyciele. Jako wydarzenie można zgłosić warsztaty i spotkania, szkolenia, debaty, lekcje informatyki, a nawet spotkanie ze znajomymi! Jednymi z wielu interesujących wydarzeń z ubiegłego roku były spotkania znajomych w kawiarniach, gdzie rozmawiano o technologicznych nowościach i dzielono się opiniami na temat najlepszych aplikacji.



By wziąć udział trzeba zarejestrować swój pomysł na stronie events.codeweek.eu. Kilka prostych kroków i Twoje wydarzenie znajdzie się na mapie, czyli zostanie wliczone do europejskiego rankingu.



Rejestruj się i wygrywaj

Pierwszy tysiąc zgłoszeń otrzyma Cody Roby – grę planszową, która ułatwia naukę kodowania i ćwiczy logiczne myślenie. Cody Roby pozwala wykorzystać naturalną skłonność do zabawy i zachęca do dalszej nauki kodowania. Można ją wykorzystać w trakcie zorganizowanych w ramach CodeWeek wydarzeń.



CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania w tym roku odbędzie się w dniach 6-21 października (to tak naprawdę dwa tygodnie).



Źródło: Ministerstwa Cyfryzacji