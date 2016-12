Code Europe - nowa międzynarodowa konferencja na mapie wydarzeń IT w Polsce

Kodowanie nie ma granic. To dlatego organizatorzy konferencji Code Europe - Grupa Absolvent.pl - zadbali o międzynarodowy poziom wydarzenia. Tematyka obejmująca 30 technologii oraz światowej sławy specjaliści IT z 8 krajów przyciągnęli do ICE Kraków Congress Centre i PGE Narodowy aż 5861 uczestników. Liczba słuchaczy onieśmieliła nawet samych prelegentów. - Byłem ostatnio na ogromnej, zdawałoby się, konferencji w Indiach. Wiecie, ilu było uczestników? 2700. Code Europe bije podobne wydarzenia dla programistów na głowę - wspominał Allen O’Neill, Consulting Engineer w Idea Shelf.



Pozytywnie zaskakiwać mogła także agenda, którą każdy z zarejestrowanych na wydarzenie konstruował samodzielnie online przez stronę www.codeeurope.pl. Wybierał spośród 100 prelekcji, m.in. wspomnianego Allena O’Neilla, Larsa Klinta czy Svena Rupperta. Do udziału w Code Europe zachęcały bezpłatne, profesjonalne warsztaty. Uczestnicy biorąc ze sobą jedynie własny sprzęt mieli okazję zdobyć wiedzę z zakresu Security, Application Architecture czy Virtual Reality.





Program 10-godzinnej konferencji został dopasowany do umiejętności i preferencji tematycznych uczestników. Według danych Grupy Absolvent.pl 5 i 7 grudnia w Krakowie i Warszawie najliczniej stawili się specjaliści CSS, Java czy JavaScript. Ci ostatni mieli niepowtarzalną szansę osobiście poznać guru tego języka programowania - Douglasa Crockforda. Distinguished Architect w PayPal podczas swojej prelekcji „The Post JavaScript Apocalypse” udowodnił, że może on być prostszy i mniej zaśmiecony.



Według ogółu przybyłych na Code Europe najbardziej inspirującą prelekcją był wykład “Go hack yourself or someone else will” Fransa Rosena, który w krakowskiej sali Cupertino zgromadził ponad 600 słuchaczy. Knowledge Advisor w Detectify pokazał przykłady uchybień w bezpieczeństwie sieci i zaniedbanych dobrych nawyków, znane ze swojej pracy jako bug bounty hunter. Uczestnicy docenili także prelekcję “How to build a Robot!” Allena O’Neilla, “Computational Behaviour Modelling for the Internet of Things” Fahima Kawsara, dyrektora Nokia Bell Labs oraz “The invasion of connected stuff” Zakarii Rachida, Security Consultanta z Sogeti ESEC. Nagrania z wykładów i wywiady ze specjalistami już niedługo pojawią się na kanale YouTube Code Europe: https://goo.gl/Sbsdj.

Rzecz o przyszłości IT

Podczas Code Europe uczestnicy mogli nie tylko wziąć udział w wykładach, ale także poszukać nowych wyzwań zawodowych. Informacje o perspektywach pracy i możliwościach rozwoju przekazywali im w Strefie Rozwoju Zawodowego specjaliści największych firm IT, m.in. Microsoft, KMD Poland, Nokia czy Ericsson. - Na Code Europe wykorzystałem swój czas na 100 procent. Nawet przechodząc z jednej sali wykładowej do drugiej, miałem okazję sprawdzić ofertę liczących się w branży przedsiębiorstw, a może nawet moich przyszłych pracodawców - przyznaje Marek, specjalista C#, który wziął udział w Code Europe w Warszawie.

O nowych wyzwaniach w swojej pracy uczestnicy dowiedzieli się także z otwartego panelu dyskusyjnego o zawodach przyszłości w branży IT. Trudno spodziewać się, że już niedługo naszymi włosami zajmie się robot-stylista. Nie da się jednak nie zauważyć, że naszym światem powoli zaczynają rządzić nie ludzie, a algorytmy. To dlatego wymieniane podczas panelu zawody, jak treser sztucznych inteligencji już niedługo mogą przestać dziwić.



Ci, którzy liczyli na dodatkowe emocje i nagrody, wzięli udział w Robot Challenge w specjalnie zorganizowanej dla nich strefie chill Grupy Absolvent.pl. 10 programistów, których najszybciej poradziło sobie z LEGO MindStorm otrzymało okulary VR TRUST i atrakcyjne gadżety. Innowacyjnych urządzeń nie zabrakło zresztą na całej przestrzeni konferencyjnej: ABB pokazało precyzyjnego robota Yumi, Delphi sterowany na dotyk BMW seria 7, z kolei PwC udostępniło swoje drony.



Już teraz wiadomo, że druga edycja Code Europe odbędzie się wiosną 2017 roku. Uczestnicy mogą spodziewać się kolejnych lokalizacji, innowacyjnych rozwiązań technologicznych i, jak zwykle, merytorycznej, różnorodnej agendy. Więcej informacji już wkrótce na www.codeeurope.pl.