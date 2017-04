Code Europe - największa konferencja programistyczna już wkrótce!

Code Europe to klasa sama w sobie - warsztaty, prelekcje, okazja do networkingu, wymiany pomysłów i doświadczeń. Będzie tu 150 prelegentów z najbardziej innowacyjnych firm IT, a wśród nich światowej sławy programiści z gigantów takich jak Google, IBM, Microsoft, Netflix, Spotify i Uber:

Christian Heilmann: ekspert w dziedzinie HTML5 i open web, na co dzień kodujący @ Microsoft

Lauren Tan: Senior Software Engineer @ Netflix, specjalistka od frontendu, backendu i Javascript

Mārtiņš Kalvāns: specjalista w obszarze big data, backend i przetwarzaniu w chmurze, obecnie realizuje się zawodowo jako Data Engineer @ Spotify

Thomas James: ekspert od JavaScript, na co dzień Bluemix Developer Advocate @ IBM

Thomas Steiner: specjalista od frontendu i mobile, na co dzień pracujący jako Solutions Engineer @ Google

Spotkania i warsztaty podczas Code Europe podzielone są na 3 bloki tematyczne: backend/frontend, big data i mobile. Znajdą tu inspirację programiści pracujący w JavaScript, Java i PHP, twórcy aplikacji na Androida, iOS lub Swifta. A także Ci, którzy na co dzień pracują jako specjaliści od baz danych i analitycy. Polecamy szczególnie prelekcję Christiana Heilmanna o hipotetycznym “buncie maszyn” oraz Mārtiņša Kalvānsa o sposobach na poprawę jakości danych stosowanych w Spotify. Organizatorzy zapraszają też na panele dyskusyjne i debaty z ekspertami - o sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym oraz o obecności kobiet w IT.

Code Europe to także przestrzeń do profesjonalnej wymiany doświadczeń, okazja do networkingu z ekspertami i pracownikami znanych firm. Podczas niezobowiązujących rozmów w kuluarach uczestnicy poznają możliwości rozwoju i metody pracy w najbardziej atrakcyjnych firmach technologicznych. Na wiosenną edycję konferencji zgłosiło się już 150 wystawców z branży IT, a wśród nich liderzy: ABB, Comarch, IBM, Intel, Luxoft, Microsoft, Motorola i Samsung.

Organizatorem konferencji programistycznej Code Europe jest Grupa Absolvent.pl. To już druga edycja Code Europe. W pierwszej wzięło udział ponad 6000 osób. Tym razem liczymy na jeszcze więcej uczestników!

Kiedy i gdzie zapraszamy?

Kraków, 26 kwietnia, ICE Kraków

Wrocław, 23 maja, Hala Stulecia

Warszawa, 25 maja, PGE Narodowy

Partner technologiczny: Motorola Solutions

Clean Code Partner: Scaleworks

Mecenas: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Miasto Kraków, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Partner medialny: Gadzetomania, PC Format, 4programmers.net

Patroni medialni: bulldogjob.pl, crossweb.pl, decyzje-it.pl, di.com.pl, dotnetomaniak.pl, gomobi.pl, ictprofessional.pl, krakow.pl, kreatorzy.eu, linux-magazine.pl, mobirank.pl, osnews.pl, pcfoster.pl, pixel-magazine.com, programistamag.pl, sekurak.pl, startupacademy.pl, thinkapple.pl, virtual-it.pl, womenintechnology.pl

