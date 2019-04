Co zrobić ze starym autem, żeby uniknąć kary za brak OC?

Nawet 4500 złotych – tyle może wynieść kara za brak ważnego OC samochodu osobowego w 2019. W przypadku auta dostawczego lub ciężarowego opłata będzie jeszcze wyższa, bo jej maksymalna kwota to 6750 złotych. Stawki rosną z roku na rok, co ma związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku kary będą więc jeszcze wyższe.

Nie znaczenia, czy chodzi o stary, nienadający się do jazdy samochód, czy też nowe auto, którym codziennie się poruszasz. W drugim przypadku sprawa jest prosta – by jeździć nim legalnie, musisz jak najszybciej ubezpieczyć auto. Wszystko komplikuje się jednak, jeśli z samochodu już nie korzystasz. Wyjaśniamy co zrobić, z nieużywanym autem, by nie narazić się na karę.

Jeśli auto jest zabytkowe…

W najlepszej sytuacji są właściciele aut, które mogą być uznane za zabytkowe. By pojazd otrzymał żółte tablice rejestracyjne, musi spełniać określone wymagania. Najważniejsze z nich to wiek wynoszący przynajmniej 25 lat. W niektórych województwach konserwatorzy mogą podnieść dolny limit do 30 lat. Od zakończenia produkcji danego modelu musi ponadto minąć co najmniej 15 lat, a samo auto powinno być dobrze utrzymane i posiadać 75 procent oryginalnych części.

Jak jednak ma się to do ubezpieczenia? Dlaczego warto postarać się żółte „blachy”? Po pierwsze ze względu na zniżki, które właścicielom zabytkowych aut oferuje wielu ubezpieczycieli. Po drugie – by zyskać możliwość wykupienia polisy tylko na okres, kiedy samochód będzie użytkowany. Gdy odstawisz go do garażu, nie będziesz musiał opłacać składek.

Jeśli auto jest wrakiem…

W tak komfortowej sytuacji są jednak tylko nieliczni. Dużo częściej stojące w garażu auto, nawet jeśli spełnia metrykalne wymagania, nie zostanie uznane za zabytkowe ze względu na stan techniczny lub niewystarczający udział oryginalnych części. Niejednokrotnie okazuje się, że nie nadaje się do eksploatacji, a jego naprawa jest ekstremalnie trudna, podobnie zresztą jak znalezienie nabywcy tradycyjną drogą.

Do wyboru masz wówczas dwa rozwiązania. Pierwsze to skorzystanie z usług świadczonych przez skup aut w Nowym Dworze Mazowieckim, który skupuje także pojazdy uszkodzone i powypadkowe. Drugi sposób do kasacja samochodu. Nie poniesiesz w związku z nią żadnych opłat, ale auto musi być kompletne, a jego waga powinna być zgodna z masą własną zadeklarowaną w dowodzie rejestracyjnym. W przeciwnym wypadku za każdy brakujący kilogram dopłacisz 10 złotych.

Jeśli auto nadaje się do jazdy…

Dużo łatwiejsze zadanie mają przed sobą właściciele samochodów, które jeszcze nadają się do jazdy. Ci mogą po prostu znaleźć na pojazd kupca. To jednak wiąże się z koniecznością napisania ogłoszenia, zrobienia zdjęć, a następnie przyjmowania wizyt i prowadzenia negocjacji cenowych. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie więc współpraca z auto skupem w Warszawie-Wesołej. Oferuje wstępną wycenę online i przeprowadzenie transakcji przy minimum formalności.

Skup aut w Wołominie to też idealny partner, jeśli w twoim garażu stoi więcej niż jedno nieużywane auto. Firma skupuje większe ilości aut, współpracując także z właścicielami flot aut.