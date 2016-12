Co zrobić, gdy firma zaczyna do nas przysyłać cudze e-faktury?

Nieco ponad dwa tygodnie temu na adres redakcji Dziennika Internautów dotarł e-mail od Czytelnika, którego najbardziej istotne fragmenty cytujemy poniżej:

19 sierpnia dostałem wiadomość od Orange o tym, że mój e-mail został zarejestrowany do odbioru e-faktur. Jako że nie jestem klientem Orange i nigdy nie rejestrowałem się u nich, prawie natychmiast skontaktowałem się z Orange (...) poprosiłem o natychmiastowe usunięcie (adresu e-mail - przyp. red.) i zasugerowałem w przyszłości weryfikację adresów, zwłaszcza że chodzi o przesyłanie faktur, które zawierają dane osobowe ich klientów.

Niestety pierwsza odpowiedź (nadal 19 sierpnia) była rozczarowująca, ale spodziewana - Orange poprosiło mnie o dane klienta (numer telefonu, imię i nazwisko właściciela numeru, kod abonencki, PESEL, adres itp.), sugeruje to odpowiedź wg tabelki bez dokładniejszego przeczytania wiadomości. Ponownie, tego samego dnia, wysłałem odpowiedź, żądając usunięcia danych i akcentując, że nigdy w Orange konta nie zakładałem, że ktoś podał fałszywy e-mail, że przetwarzają moją daną osobową (adres e-mail) bez mojej zgody oraz że będę otrzymywać cudze faktury!

Kolejna odpowiedź (22 sierpnia) była jeszcze mniej pomocna - Doradca ds. Obsługi Klienta Indywidualnego poinformował mnie, że klient taki e-mail podał i nie mają możliwości jego weryfikacji oraz że e-mail nie jest daną osobową (co ciekawe, przeczy to postanowieniu GIODO, brawo Orange). Niezwłocznie napisałem ponownie do Orange, argumentując, że nie mają racji (...) Następna odpowiedź (26 sierpnia) sugerowała, że Orange coś zrobi w kierunku rozwiązania problemu (...)

Tak oto, dziś (12 września) dostałem e-mail "E-Faktura Orange dla konta 1.11xxxxxx". Oczywiście zawierający fakturę klienta i dane prywatne tejże osoby! Osobiście ponownie napisałem do Orange (kpiny dosłownie sobie robią) oraz do DI, bo nie wiem, co robić. Nie życzę sobie, by firma przetwarzała mój adres e-mail, a zwłaszcza do cudzego kontaktu.