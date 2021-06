Co zrobić, aby z sukcesem wdrożyć ERP w przedsiębiorstwie?

Wdrożenie systemu ERP to spore przedsięwzięcie, do którego organizacja musi się solidnie przygotować. Wybór wysokiej jakości oprogramowania nie zawsze gwarantuje nam sukces, szczególnie gdy nie przykładamy odpowiedniej uwagi procesowi wdrożenia. Co zrobić by wdrożenie systemu klasy Enterprise Resource Planning było czystą przyjemnością?